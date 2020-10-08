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Общество

В Пензенской области бывший полицейский заплатит за форму

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В Пензенской области суд рассмотрел иск регионального управления МВД России к бывшему сотруднику полиции. Разбирательство по гражданскому делу велось в Наровчатском районе.

«Из материалов дела следовало, что гражданин проходил службу в органах внутренних дел в должности полицейского (водителя), был уволен по инициативе сотрудника», - сообщается на сайте районного суда.

На время службы мужчине выдали форменное обмундирование. Когда он решил уволиться, то стоимость полученных вещей (8 628 рублей) не возместил.

Управление Министерства внутренних дел по Пензенской области обратилось в суд с иском о взыскании денег с бывшего сотрудника. Тот не явился на заседание, но подготовил письменное заявление о своем согласии с требованиями.

«При указанных обстоятельствах суд сделал вывод об удовлетворении иска в полном объеме. Решение не вступило в законную силу», - уточнили представители суда.

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