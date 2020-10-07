После пожара в «Засеке» пензенский общепит ждут проверки

07.10.2020 | 10:32

Предприятия общественного питания в Пензенской области проверят после пожара, случившегося в ресторане «Засека» во вторник, 6 октября. Соответствующее распоряжение отдал наутро после ЧП губернатор Иван Белозерцев.

«Вчера в Пензе произошла беда - сгорел ресторан «Засека», являющийся знаковым для города и людей объектом. Любой пожар - это трагедия, но пожар в общественном месте опаснее в разы, так как может стать причиной страшных жертв», - цитирует главу региона пресс-служба правительства.

В связи с этим в области будет организована серия проверок кафе, баров, ресторанов и школьных столовых. В центре внимания окажется соблюдение пожарной безопасности.

«Должны быть созданы все условия для безопасности граждан», - подчеркнул Белозерцев.

Ранее один из подписчиков губернатора в Instagram попросил его организовать проверку по факту случившегося.

«Не один и не два жителя области говорят о специальном поджоге. Надеюсь, вы поручите прозрачное разбирательство по данному инциденту и создадите рабочую группу по выяснению истинных причин возгорания», - написал интернет-пользователь.

Белозерцев ответил: «Обязательно».

О проверке после пожара в «Засеке» также заявили представители прокуратуры.