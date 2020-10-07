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Общество

После пожара в «Засеке» пензенский общепит ждут проверки

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Предприятия общественного питания в Пензенской области проверят после пожара, случившегося в ресторане «Засека» во вторник, 6 октября. Соответствующее распоряжение отдал наутро после ЧП губернатор Иван Белозерцев.

«Вчера в Пензе произошла беда - сгорел ресторан «Засека», являющийся знаковым для города и людей объектом. Любой пожар - это трагедия, но пожар в общественном месте опаснее в разы, так как может стать причиной страшных жертв», - цитирует главу региона пресс-служба правительства.

В связи с этим в области будет организована серия проверок кафе, баров, ресторанов и школьных столовых. В центре внимания окажется соблюдение пожарной безопасности.

«Должны быть созданы все условия для безопасности граждан», - подчеркнул Белозерцев.

Ранее один из подписчиков губернатора в Instagram попросил его организовать проверку по факту случившегося.

«Не один и не два жителя области говорят о специальном поджоге. Надеюсь, вы поручите прозрачное разбирательство по данному инциденту и создадите рабочую группу по выяснению истинных причин возгорания», - написал интернет-пользователь.

Белозерцев ответил: «Обязательно».

О проверке после пожара в «Засеке» также заявили представители прокуратуры.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

в области будет организована серия проверок кафе, баров, ресторанов
... на предмет страховки имущества?

Гость||

Какой дальновидный много ходовочный, а главное мудрый ход.

Гость||

если должностное лицо в отпуске, то распоряжение дает и.о должностного лица.

Гость||

Там хорошее место для жилого комплекса, рестик не нужен, кухня там испортилась. Хреновуха тоже уже не та.

Гость||

опять "бьют по хвостам"...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Соответствующее распоряжение отдал наутро после ЧП губернатор Иван Белозерцев.
Да он гений!!!

Гость||

Дети отравились - проверки столовых, торговый центр сгорел - проверка центров, где вы находитесь все время чинуши, когда не рушаться здания и не гибнут люди, в параллельном мире???!!! Проверочники...

Гость||

Гость писал(a):

Дети отравились - проверки столовых, торговый центр сгорел - проверка центров, где вы находитесь все время чинуши, когда не рушаться здания и не гибнут люди, в параллельном мире???!!! Проверочники...
не мешай,не спугни.в его голову приходят мысли и он начинает их думать.скоро ещё перлы выдаст,ещё не вечер.

Гость||

Гость писал(a):

Да он гений!!!
А вот это гениально!!!!!!

Гость||

ЖАРЕНЫЙ ПЕТУХ В ЖОПУ КЛЮНУЛ!!!

Гость||

а Засеку попы освятили?

Если да - пусть оплачивают свой косяк

Гость||

penzainform.ru писал(a):

оответствующее распоряжение отдал наутро после ЧП губернатор Иван Белозерцев.
Он в отпуске и это распоряжение не имеет силы.

Гость||

Нет таких полномочий у него

Гость||

Нет никакого сомнения ,что мы под властью оккупантов. Уничтожают всё что составляет память и гордость пензяков. Планетарий,фуникулёр,американские горки,самоварник и это только около парка. Про скверы,парки,Стеллу героев,площадь,дк держинского ,фонтаны , дичь с Сурой и её мостами и многая-многая-многая . Они говорят на русском , но собственность и счета заграницей , а нас просто уничтожают

Гость||

Барин в Сочи, челядь в пляс

Имя: Гость
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