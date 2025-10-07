В Кузнецке загорелся частный дом на улице 15-я Линия

07.10.2025 | 10:12

В ночь на вторник, 7 октября, в Кузнецке случился пожар на улице 15-я Линия. Сообщение о ЧП поступило в 1:14.

Загорелся частный дом. Для ликвидации пламени привлекли две единицы техники.

Огонь повредил строение на площади 40 кв. метров. Погибших и пострадавших нет, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

По факту случившегося проводят проверку. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства возгорания.

27 сентября в Кузнецке на улице Чкалова загорелись 2 жилых дома: двухквартирный и двухэтажный. Огонь уничтожил три хозяйственные постройки на общей площади 345 кв. метров.