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Общество

В Пензе проверят, как владельцы «Засеки» обеспечивали безопасность

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Пензенская прокуратура начала проверку по факту пожара в «Засеке», произошедшего вечером во вторник, 6 октября. Повышенное внимание сотрудников ведомства вызвано тем, что ресторан был местом массового пребывания жителей и гостей города.

«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. На место происшествия выехал заместитель прокурора области Роман Сигаев и прокурор Первомайского района г. Пензы Александра Коновалова», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Сотрудники надзорного ведомства намерены выяснить, как владельцы заведения исполняли требования законодательства о пожарной безопасности.

«Кроме того, будет дана оценка всем обстоятельствам чрезвычайного происшествия, в том числе действиям уполномоченных органов», - резюмировала Артамонова.

Сигнал о ЧП в «Засеке» поступил в 19:40 6 октября. Спустя шесть минут на месте уже работали восемь пожарных расчетов. Из здания эвакуировали 47 человек. Открытый огонь охватил всю площадь заведения - около 600 кв. м. Пожару присвоили второй уровень сложности, группировка сил была наращена. В результате открытое горение ликвидировали к 22:13.

Ресторан, построенный в 1977 году, был одним из символов Пензы. Его интерьер в старорусском стиле украшали резные балясины и мебель. Большая часть обстановки была выполнена из дерева. Все это оказалось уничтожено огнем.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сотрудники надзорного ведомства намерены выяснить, как владельцы заведения исполняли требования законодательства о пожарной безопасности.
Так это нужно было делать во время регулярных проверок, а не сейчас.

Гость||

Гость писал(a):

Так это нужно было делать во время регулярных проверок, а не сейчас.
Такие заведения проверяют почти ежедневно - кушать хочется.

Гость||

Кто что проверит ? Он их купит и продаст.

Гость||

Заголовок классный: в Пензе проверят! А, может, надо в самой Засеке проверять?!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На место происшествия выехал заместитель прокурора области Роман Сигаев и прокурор Первомайского района г. Пензы Александра Коновалова»,
Вот теперь мы спокойны.Эти парни разберутся.Главное ,чтоб трезвые были.

Гость||

Пожарные приехали через 35 минут!!!

Гость||

Ищите кто поджег !!!

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Сотрудники надзорного ведомства намерены выяснить, как владельцы заведения исполняли требования законодательства о пожарной безопасности.
Так это нужно было делать во время регулярных проверок, а не сейчас.
Так регулярно они там только пили.

Гость||

Ооочень жаль!

Имя: Гость
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