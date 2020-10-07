В Пензе проверят, как владельцы «Засеки» обеспечивали безопасность

Пензенская прокуратура начала проверку по факту пожара в «Засеке», произошедшего вечером во вторник, 6 октября. Повышенное внимание сотрудников ведомства вызвано тем, что ресторан был местом массового пребывания жителей и гостей города.
«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. На место происшествия выехал заместитель прокурора области Роман Сигаев и прокурор Первомайского района г. Пензы Александра Коновалова», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Сотрудники надзорного ведомства намерены выяснить, как владельцы заведения исполняли требования законодательства о пожарной безопасности.
«Кроме того, будет дана оценка всем обстоятельствам чрезвычайного происшествия, в том числе действиям уполномоченных органов», - резюмировала Артамонова.
Сигнал о ЧП в «Засеке» поступил в 19:40 6 октября. Спустя шесть минут на месте уже работали восемь пожарных расчетов. Из здания эвакуировали 47 человек. Открытый огонь охватил всю площадь заведения - около 600 кв. м. Пожару присвоили второй уровень сложности, группировка сил была наращена. В результате открытое горение ликвидировали к 22:13.
Ресторан, построенный в 1977 году, был одним из символов Пензы. Его интерьер в старорусском стиле украшали резные балясины и мебель. Большая часть обстановки была выполнена из дерева. Все это оказалось уничтожено огнем.
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penzainform.ru писал(a):Так это нужно было делать во время регулярных проверок, а не сейчас.