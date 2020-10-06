В Пензе переболевших коронавирусом врачей не стали прививать

За белой ширмой поликлиники посетителей собралось немного - всего восемь. Медицинские работники стали первыми из числа добровольцев, которым должны сделали прививку от коронавирусной инфекции.
«Я считаю, должен появиться иммунитет. Хотя контакт уже с марта, и пока все хорошо. Переболевшие сюда не допускаются», - сообщила врач-инфекционист областного центра спецвидов медицинской помощи Светлана Акстена.
Перед вакцинацией медики прошли серьезный осмотр, сдали анализы, получив тем самым допуск к инъекции. У процедурного кабинета замерли в ожидании препарата. Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговое название «Спутник V») в больших контейнерах прибыла к месту назначения - по четыре ампулы в каждом боксе.
«Важно, чтобы там соблюдался температурный режим (-18 градусов)», - отметила врач-эпидемиолог ГБУЗ «Городская поликлиника» Нина Тарасова.
Легкое волнение наблюдалось и у пациентов, и у тех, кто должен был делать прививку. Размороженный препарат набирали в шприцы по пять миллилитров.
«Ощущения прекрасные - не холодная, не горячая», - рассказала врач-дерматолог областного центра спецвидов медицинской помощи Наталья Купцова.
Ввели первый компонент новой вакцины. Второй пациентам будет введен через 21 день.
С момента регистрации вакцины «Гам-КОВИД-Вак» прошло чуть меньше двух месяцев, и вот уже она в Пензе. Пока предназначается только для людей из группы риска - медицинских работников.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Врачи - дерматологи , ну это самая группа риска.Больного смотрят не ваходя из за стола.