В Пензе переболевших коронавирусом врачей не стали прививать

06.10.2020 | 19:58

За белой ширмой поликлиники посетителей собралось немного - всего восемь. Медицинские работники стали первыми из числа добровольцев, которым должны сделали прививку от коронавирусной инфекции.

«Я считаю, должен появиться иммунитет. Хотя контакт уже с марта, и пока все хорошо. Переболевшие сюда не допускаются», - сообщила врач-инфекционист областного центра спецвидов медицинской помощи Светлана Акстена.

Перед вакцинацией медики прошли серьезный осмотр, сдали анализы, получив тем самым допуск к инъекции. У процедурного кабинета замерли в ожидании препарата. Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговое название «Спутник V») в больших контейнерах прибыла к месту назначения - по четыре ампулы в каждом боксе.

«Важно, чтобы там соблюдался температурный режим (-18 градусов)», - отметила врач-эпидемиолог ГБУЗ «Городская поликлиника» Нина Тарасова.

Легкое волнение наблюдалось и у пациентов, и у тех, кто должен был делать прививку. Размороженный препарат набирали в шприцы по пять миллилитров.

«Ощущения прекрасные - не холодная, не горячая», - рассказала врач-дерматолог областного центра спецвидов медицинской помощи Наталья Купцова.

Ввели первый компонент новой вакцины. Второй пациентам будет введен через 21 день.

С момента регистрации вакцины «Гам-КОВИД-Вак» прошло чуть меньше двух месяцев, и вот уже она в Пензе. Пока предназначается только для людей из группы риска - медицинских работников.