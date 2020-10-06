Среди жителей Пензы выявили еще 76 зараженных коронавирусом

06.10.2020 | 14:00

В Пензенской области коронавирусом заразился еще один несовершеннолетний - подросток в возрасте 15 лет. По данным, опубликованным региональным оперативным штабом во вторник, 6 октября, он оказался среди 97 новых заболевших.

Из этих инфицированных 76 - жители Пензы, 9 - Пензенского района, 7 - города Заречного, 2 - Бессоновского района, по 1 - Городищенского, Лопатинского и Башмаковского.

«Находится под наблюдением 5 166 человек, снято - 33 548», - уточнили в оперштабе.

За сутки в лабораториях региона обследовали 2 081 жителя области.

За все время пандемии коронавирус выявили у 11 454 человек, среди которых 631 несовершеннолетний. 9 204 пациента выздоровели, 137 скончались.