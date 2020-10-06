Пензенским волонтерам показали, как помочь человеку без признаков жизни

06.10.2020 | 19:28

На манекене майор внутренней службы, психолог со стажем Анна Аверьянова продемонстрировала волонтерам, как оказать помощь пострадавшему, не подающему признаков жизни, не растеряться и быстро мобилизовать свои внутренние силы, чтобы спасти человека.

«Не только в теории, но и на практике отрабатывается алгоритм, где человек получает не только знания, но и понимание, зачем это нужно, насколько это значимо, и на практике отрабатывает навык. То есть мышечная память формируется, внутренняя готовность, и они делают это прилюдно, чтобы другие могли тоже посмотреть», - сообщила заместитель начальника отдела медико-психологического обеспечения ГУ МЧС по области Анна Аверьянова.

Спасатели и волонтеры вместе с марта, когда последние начали активно оказывать поддержку тем, кто в условиях самоизоляции нуждался в доставке продуктов и лекарств, сопровождении в лечебные учреждения.

Коронавирус закалил дух пензенской молодежи. Она продолжает учиться и совершенствовать свои навыки.

«Я считаю, что, помогая людям, мы делаем мир лучше. Отношение со стороны окружающих меняется», - отметила волонтер Елизавета Щанина.

Подобные занятия, где волонтеров обучат оказывать первую медицинскую помощь, тушить огонь, участвовать в поисках пропавших, будут постоянными.