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Общество

Владимир Мутовкин поздравил пензенцев с Днем учителя

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В понедельник, 5 октября, глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил учителей и ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником.

Он пожелал им крепкого здоровья, большого счастья, мудрости, терпения, удачи во всех делах и начинаниях.

«Во все времена ваш труд пользовался почетом и уважением. Открывая поколению новые знания и новые горизонты, передавая им свои знания, вы не только учите детей основам наук, но и воспитываете в них лучшие человеческие качества, прививая любовь к своей Родине и гордость за родное Отечество. Во многом именно от вас зависит, кем вырастут наши дети и каким будет наше государство.

Примите слова признательности и благодарности за ваш нелегкий, ответственный и столь нужный каждому из нас труд, за полную самоотдачу, верность выбранной профессии и умение найти подход к каждому ребенку.

Пусть в ваших сердцах всегда горит огонь вдохновения, доброты и любви к детям. Пусть энергия и оптимизм помогут вам в достижении новых высот на вашем профессиональном поприще. Пусть успехи учеников станут достойной наградой вашего педагогического мастерства», - сказал Владимир Мутовкин.

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