Валерий Лидин поздравил учителей с профессиональным праздником

05.10.2020 | 10:34

В понедельник, 5 октября, спикер регионального Заксобра Валерий Лидин от имени депутатов поздравил учителей с профессиональным праздником.

Он выразил педагогам глубокую признательность за их труд, поблагодарил за профессионализм, душевную щедрость, веру в учеников, мудрость и принципиальность и пожелал им и их близким здоровья, счастья и благополучия.

«Следуя своему призванию, вы не просто служите источником знаний, личным примером вы формируете мировоззрение учеников, учите их порядочности, искренности, гражданственности, патриотизму, любви к своей родине.

Современный мир ставит новые вызовы: модернизация образовательных технологий, внедрение инновационного оборудования, растущие требования к уровню компетенций выпускников требуют от педагогов совершенствования своего мастерства, постоянного повышения квалификации. Большое значение приобретает внешкольная деятельность: художественные и научные кружки, спортивные секции, творческие студии. Раскрытие талантов наших детей также заслуга наставников», - обратился к учителям Валерий Лидин.

Он напомнил, что органы власти всех уровней уделяют пристальное внимание развитию образования. В регионе реализуется национальный проект, в рамках которого открываются новые учебные заведения, оснащенные современной техникой, ведется реконструкция сельских школ, принимаются меры господдержки работников.