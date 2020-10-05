В Пензенской области должника нашли в очереди на почте

В Пензенской области злостного неплательщика алиментов удалось найти в очереди в почтовом отделении. Инцидент произошел в Иссинском районе.
В пресс-службе регионального управления ФССП рассказали, что гражданин 1983 года рождения был должен своему сыну около 800 тысяч рублей. Мужчина нигде не работал, собственности не имел. Его пытались найти с 2019 года (приставы направляли запросы, посещали место регистрации), но усилия не приносили результатов.
Разыскать должника помог случай. Делопроизводитель иссинского отделения УФССП выехал в отделение «Почты России», чтобы отправить документы, и в очереди заметил мужчину, который показался ему знакомым. Это лицо он видел ранее во время оформления документов на розыск.
Секретарь сообщил о возможном совпадении коллеге-приставу, и тот немедленно прибыл в отделение почтовой связи для выяснения личности гражданина. Предположение делопроизводителя подтвердилось. Человек в очереди оказался тем самым должником.
С мужчины взяли объяснение о причинах неуплаты и составили в отношении него административный протокол. Если он продолжит уклоняться от передачи денег ребенку, ему грозит уголовная ответственность.
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