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Общество

В Пензенской области должника нашли в очереди на почте

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В Пензенской области злостного неплательщика алиментов удалось найти в очереди в почтовом отделении. Инцидент произошел в Иссинском районе.

В пресс-службе регионального управления ФССП рассказали, что гражданин 1983 года рождения был должен своему сыну около 800 тысяч рублей. Мужчина нигде не работал, собственности не имел. Его пытались найти с 2019 года (приставы направляли запросы, посещали место регистрации), но усилия не приносили результатов.

Разыскать должника помог случай. Делопроизводитель иссинского отделения УФССП выехал в отделение «Почты России», чтобы отправить документы, и в очереди заметил мужчину, который показался ему знакомым. Это лицо он видел ранее во время оформления документов на розыск.

Секретарь сообщил о возможном совпадении коллеге-приставу, и тот немедленно прибыл в отделение почтовой связи для выяснения личности гражданина. Предположение делопроизводителя подтвердилось. Человек в очереди оказался тем самым должником.

С мужчины взяли объяснение о причинах неуплаты и составили в отношении него административный протокол. Если он продолжит уклоняться от передачи денег ребенку, ему грозит уголовная ответственность.

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Гость||

Давно приставы имеют право задерживать людей и выяснять их личность?

Гость||

И делопроизводитель, и пристав молодцы! Честно исполняют свои должностные обязанности, побольше бы таких!

Гость||

Гость писал(a):

Давно приставы имеют право задерживать людей и выяснять их личность?
И тебя поймают, дрожи-не дрожи, прячься- не прячься!

Гость||

Это шантаж.

Гость||

А нефиг было совать везде.

Имя: Гость
Комментарий:

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