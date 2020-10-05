В Пензе приостановили сделки с недвижимостью вблизи аэропорта

05.10.2020 | 08:34

Жители Пензы оказались заложниками аэропорта. Горожане, чьи дома находятся в приаэродромной зоне, не могут оформить сделки с недвижимостью: при попытке регистрации в Росреестре программа автоматически блокирует и не ставит объекты на учет.

По сообщению «Российской газеты», аэропорт официально утвердил границы приаэродромной территории в феврале 2020 года. Радиус зоны составил около 30 километров, в нее вошел почти весь областной центр, Заречный, а также Пензенский и Шемышейский районы.

«Приаэродромная территория предусматривает семь зон, в каждой из которых действуют свои ограничения. Где-то нельзя заниматься земледелием, чтобы не привлекать стаи птиц, где-то запрещено строить дома. Позже вышло постановление правительства, амнистирующее жилые постройки, которые были возведены до установления границ приаэродромной зоны», - поясняет «РГ».

Однако фактически собственники домов оказались ущемлены в правах. Выяснилось это летом (до июля сделки с недвижимостью практически не проводили из-за самоизоляции).

Одними из первых с проблемой столкнулись семьи с детьми, которые попытались улучшить жилищные условия за счет материнского капитала. В Росреестре им отказали в постановке на учет, объяснив это техническим сбоем.

Людей попросили подождать, что привело к убыткам. Одним придется заново оформлять пакет документов для ипотеки, другим - увеличивать срок аренды и платить за съемное жилье.

«Мы подозревали, что установление приаэродромной территории чревато большими проблемами для местных властей, крупных застройщиков и рядовых горожан. Но прокуратура вышла в суд, и нас обязали ее установить. По моим данным, из 297 аэродромов федерального значения пока это сделали только около 40», - цитирует «РГ» директора пензенского аэропорта Юрия Осколкова.

Планируется, что в ближайшее время вопрос должен быть решен. Пока сделки с недвижимостью в приаэродромной зоне пришлось приостановить.