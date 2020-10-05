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Общество

В Пензе приостановили сделки с недвижимостью вблизи аэропорта

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Жители Пензы оказались заложниками аэропорта. Горожане, чьи дома находятся в приаэродромной зоне, не могут оформить сделки с недвижимостью: при попытке регистрации в Росреестре программа автоматически блокирует и не ставит объекты на учет.

По сообщению «Российской газеты», аэропорт официально утвердил границы приаэродромной территории в феврале 2020 года. Радиус зоны составил около 30 километров, в нее вошел почти весь областной центр, Заречный, а также Пензенский и Шемышейский районы.

«Приаэродромная территория предусматривает семь зон, в каждой из которых действуют свои ограничения. Где-то нельзя заниматься земледелием, чтобы не привлекать стаи птиц, где-то запрещено строить дома. Позже вышло постановление правительства, амнистирующее жилые постройки, которые были возведены до установления границ приаэродромной зоны», - поясняет «РГ».

Однако фактически собственники домов оказались ущемлены в правах. Выяснилось это летом (до июля сделки с недвижимостью практически не проводили из-за самоизоляции).

Одними из первых с проблемой столкнулись семьи с детьми, которые попытались улучшить жилищные условия за счет материнского капитала. В Росреестре им отказали в постановке на учет, объяснив это техническим сбоем.

Людей попросили подождать, что привело к убыткам. Одним придется заново оформлять пакет документов для ипотеки, другим - увеличивать срок аренды и платить за съемное жилье.

«Мы подозревали, что установление приаэродромной территории чревато большими проблемами для местных властей, крупных застройщиков и рядовых горожан. Но прокуратура вышла в суд, и нас обязали ее установить. По моим данным, из 297 аэродромов федерального значения пока это сделали только около 40», - цитирует «РГ» директора пензенского аэропорта Юрия Осколкова.

Планируется, что в ближайшее время вопрос должен быть решен. Пока сделки с недвижимостью в приаэродромной зоне пришлось приостановить.

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Источник — rg.ru
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Гость||

Ма-лад-ца ! Крепостное право в действии и вообще запретить перемещаться ,только до налоговой и на челобитие

Гость||

Снесите все постройки

Гость||

Гость писал(a):

только до налоговой и на челобитие
Налоговая через комп,а челобитную по видео, если без "подарка")

Гость||

А вы как думали ? Рядом с аэропортом строится военный госпиталь, на случай войны !

Гость||

Чёй-то без»подарка»? На хрен тогда ты вообще нужен воздух портить

Гость||

Выборы прошли, пора вас гнуть в бараний рог.

Гость||

Аэропорт им. В. Г. Белинского

Гость||

Гость писал(a):

Поддержите лайками
гав!

Гость||

Гость писал(a):

Поддержите лайками тему сжигания мусора на Чемодановской свалке
Во-первых засунь лайки в задницу. Во-вторых в одноклассниках не лайки а классы.

Гость||

Гость писал(a):

Во-первых засунь лайки в задницу.
Извините, не туда попал, не знал, что здесь ЛГБТ тусуются.

Гость||

Гость писал(a):

Рядом с аэропортом строится военный госпиталь, на случай войны
Он всегда там и был. И по химоружию, при уничтожении, был задействован тоже.

Гость||

Ха,т.е. народу нельзя совершать такие сделки ,а коммерсантам и богатым можно.Примеры ,да это элитный коттеджный поселок Резиденция Горки и Дубрава ,ну и конечно же Засечное от края до края .)))))))

Гость||

Гость писал(a):

Поддержите лайками тему сжигания мусора на Чемодановской свалке
Поддерживаю. Жгите.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Радиус зоны составил около 30 километров, в нее вошел почти весь областной центр, Заречный, а также Пензенский и Шемышейский районы.
И нормалек счастливые обладатели недвижимости.

Гость||

Гость писал(a):

Извините, не туда попал, не знал, что здесь ЛГБТ тусуются.
Видимо тебя стая волков воспитывала коль задницу с ЛГБТ ассоциируешь.

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Имя: Гость
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