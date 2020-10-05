Сетевое издание|18+|Понедельник|5 окт 2020|18:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенские школьники поздравили своих учителей с праздником

Печать

Живые цветы перед началом уроков как дань уважения педагогу. В День учителя одиннадцатиклассники не могли оставить без внимания свою преподавательницу русского языка и литературы Ольгу Каменеву.

В системе образования она работает уже 35-й год, половину срока была учителем в школе № 14, вторую - в 30-й. Много чего произошло за это время, но никакие трудности не изменили отношения педагога к выбранной однажды профессии.

«Получаю истинное наслаждение от своего труда и больше нигде и ни в чем не вижу себя. Если бы сегодня, например, мне предложили вернуться назад и выбрать профессию предпринимателя, бизнесмена, менеджера, хотя у меня есть некоторые способности к этому, я уверена, что это была бы опять профессия учителя», - призналась Ольга Каменева.

В этот день без поздравлений не остался ни один педагог. Ну а всем представительницам прекрасной половины учительского сообщества их подопечные вручили скромные букеты.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Спасибо учителям от души!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте