Пензенские школьники поздравили своих учителей с праздником

05.10.2020 | 18:20

Живые цветы перед началом уроков как дань уважения педагогу. В День учителя одиннадцатиклассники не могли оставить без внимания свою преподавательницу русского языка и литературы Ольгу Каменеву.

В системе образования она работает уже 35-й год, половину срока была учителем в школе № 14, вторую - в 30-й. Много чего произошло за это время, но никакие трудности не изменили отношения педагога к выбранной однажды профессии.

«Получаю истинное наслаждение от своего труда и больше нигде и ни в чем не вижу себя. Если бы сегодня, например, мне предложили вернуться назад и выбрать профессию предпринимателя, бизнесмена, менеджера, хотя у меня есть некоторые способности к этому, я уверена, что это была бы опять профессия учителя», - призналась Ольга Каменева.

В этот день без поздравлений не остался ни один педагог. Ну а всем представительницам прекрасной половины учительского сообщества их подопечные вручили скромные букеты.