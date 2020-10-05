Оперштаб рассказал подробности о новых зараженных коронавирусом

05.10.2020 | 12:58

В понедельник, 5 октября, оперативный штаб Пензенской области сообщил подробности о 90 жителях региона, у которых за последние сутки подтвердился коронавирус.

Среди них оказалось двое детей в возрасте 9 и 10 лет, а также два подростка 16 и 17 лет.

22 новых случая пришлись на Пензу, 13 - на Заречный, 8 - на Лопатинский район, по 7 - на Сердобский, Городищенский и Кузнецкий, 5 - на Нижнеломовский, по 4 - на Малосердобинский и Мокшанский, по 3 - на Пензенский и Шемышейский, по 2 - на Сосновоборский и Неверкинский, по 1 - на Бессоновский, Колышлейский и Земетчинский районы.

«Находятся под наблюдением 5 066 человек, сняты с наблюдения 33 157», - уточнили в оперативном штабе.

За выходные в лабораториях обследовали 5 155 человек.

За все время распространения коронавируса им заразились 11 357 жителей области, в том числе 630 несовершеннолетних. 9 163 человека выздоровели, 137 пациентов (64 мужчины и 73 женщины) скончались.