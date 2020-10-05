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Общество

Оперштаб рассказал подробности о новых зараженных коронавирусом

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В понедельник, 5 октября, оперативный штаб Пензенской области сообщил подробности о 90 жителях региона, у которых за последние сутки подтвердился коронавирус.

Среди них оказалось двое детей в возрасте 9 и 10 лет, а также два подростка 16 и 17 лет.

22 новых случая пришлись на Пензу, 13 - на Заречный, 8 - на Лопатинский район, по 7 - на Сердобский, Городищенский и Кузнецкий, 5 - на Нижнеломовский, по 4 - на Малосердобинский и Мокшанский, по 3 - на Пензенский и Шемышейский, по 2 - на Сосновоборский и Неверкинский, по 1 - на Бессоновский, Колышлейский и Земетчинский районы.

«Находятся под наблюдением 5 066 человек, сняты с наблюдения 33 157», - уточнили в оперативном штабе.

За выходные в лабораториях обследовали 5 155 человек.

За все время распространения коронавируса им заразились 11 357 жителей области, в том числе 630 несовершеннолетних. 9 163 человека выздоровели, 137 пациентов (64 мужчины и 73 женщины) скончались.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

ГДЕ крестные ходы против этой заразы?

ГДЕ лечебные мощи?

ПОЧЕМУ верховный поп не летает над областью с иконами?!

Гость||

уже лётал порожняк вышел

Гость||

а теперь ковид не страшен пилюльки есть захворал откушал а если здоров но боишься захворать прими вакцинку.

Гость||

Гость писал(a):

уже лётал порожняк вышел
получается зря из бюджета потратили 12 миллиардов на новое мощехранилище ?

Гость||

Гость писал(a):

уже лётал порожняк вышел
Мож он, чо перепутал?...

Заместо Казанской, схватил по пьяни, плакат с Киркоровым...

Гость||

Интересно, там бомбоубежище есть или нет

Гость||

В магазине " Магнит" "Весна" на улице Ладожская висит объяснение ",Без масок не обслуживаемых",, тем не менее обслуживают везде, даже в аптеках.Стоит в аптеке с соплями больной в очереди и его обслуживают.Ни пора ли соответствующим органам принимать какие- то наказания.Почему в Москве штрафуют, а в Пензе надеются на авось.Итак прославились с количеством летальных исходов.

Гость||

Гость писал(a):

висит объяснение ",Без масок не обслуживаемых"
у меня есть маска, в кармане - обязаны обслужить.

Я могу даже надеть ее, к примеру на руку. Я имею, и одел маску. Требования магазина - выполнил!

Гость||

В Ульяновской области уже школы распустили, у нас видимо ждут, когда будет ещё большее количество заражённых.

Гость||

13.57, почему вы сами ходите в магазин, а не ваш опекун?

Гость||

Хотя бы рекомендуете временно не посещать дет сады тем, у кого есть возможность дома сидеть с ребенком...Группы сейчас большие, по 20-30 человек ( хотя у многих мамы не работают), много детей, родителей соответственно, бабушки приводят и т.д.Все в маленьких комнатах их вместе переодевают. Если выдать официальную рекомендацию по возможности оставаться дома пока разгар эпидемии, группы сократятся вдвое.

Имя: Гость
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