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Общество

В Пензе волонтеры помогли чистить новый сквер после ночных компаний

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Субботник как завершающий этап благоустройства общего для нескольких домов двора. Активисты добились того, что территория рядом с Карпинского, 34, попала в программу «Комфортная городская среда». Летом на ней создали парковку, проложили новые тротуары. Недавно перенесли контейнерную площадку.

«Она была вот здесь, на территории сквера. Соответственно, весь сквер был замусорен, и 34-й дом. А сейчас какая прекрасная у нас контейнерная площадка! Ворота только для автомашин, а вход сбоку», - показала председатель совета жителей дома Вера Попылькова.

В сквер поблизости уже не летит мусор с площадки, зато ночные компании оставляют пустую тару, плюс закрепленного дворника нет. На земле много опавшей листвы. Ее убирают волонтеры, среди них как опытные, так и новички.

«Я вообще первый раз. Помочь природе, чтобы было чисто», - обозначила свой побудительный мотив одна из них.

Организаторы субботника надеялись, что к ним присоединятся местные жители: на прошлых выходных соседний двор очищали вместе. В этот раз желающих почти не оказалось, хотя активисты в доме напротив есть.

«Мусора много, убираемся по мере возможности», - рассказала жительница дома № 34 на ул. Карпинского Ирина Зейферт. Горожанка вышла поработать к «своему огороду».

Волонтеры не только убрали сухую листву и поломанные ветки, но и посадили несколько новых деревьев. Для некоторых это был первый опыт. По словам девушек, на самом деле оказалось легко, а с теми, кто знает, что и как, еще лучше.

«Для меня это процедура уже привычная, так как я сажал и дома много раз. Приятно помочь городу. Скверик облагораживать тоже очень интересная затея», - выразил свое мнение один из участников акции Данила Загарин.

Опытные волонтеры с сожалением отмечают: очередной субботник в сквере можно назначать уже на следующие выходные. Несмотря на усилия добровольцев, ночные компании быстро набросают мусор вновь.

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