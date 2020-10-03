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Общество

Второй корпус школы № 74 в Пензе принял первых учеников

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Современный, высокотехнологичный и долгожданный - 2-й корпус средней школы № 74 на улице Ладожской, 142а, принял учеников. Символический ключ получила исполняющая обязанности директора учебного заведения Ольга Гераськина.

Планировалось, что новый корпус школы откроется 1 сентября, но в силу ряда причин праздник пришлось отложить на месяц.

«Без школы здесь неудобно было. Конечно, все очень ждали», - отметила мама школьника Лариса Мелюхина.

Трехэтажный новый корпус рассчитан на 1 100 мест. Здесь есть все: просторные и светлые классы с сенсорными и обычными досками, танцевальный зал и два спортивных - большой и для начальной школы, различные локации для комфортного отдыха во время перемен, коворкинг-зона на втором этаже - пространство для коллективного офиса, оборудованное ноутбуками. Здесь даже есть амфитеатр где работает собственная пресс-служба.

Преимущества учебы в новых условиях оценили и старшеклассники.

«Первым было удивление, насколько эта школа большая, сколько тут всего, какие возможности для развития», - рассказала ученица 11-го класса Анастасия Макушкина.

По словам педагогов, им тоже довелось вытянуть счастливый билет.

«Когда я попала в эту школу, подумала, что большим удовольствием будет работать тут учителем: новые технологии, усовершенствованное оборудование», - оценила учитель начальных классов Арина Дубровина.

В актовом зале 2-го корпуса школы № 74 губернатор поздравил всех учителей с приближающимся профессиональным праздником и вручил нескольким педагогам знаки почетных работников воспитания и просвещения Российской Федерации.

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