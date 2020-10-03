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Общество

В Пензенской области от COVID-19 излечились еще 28 человек

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В субботу, 3 октября, в Пензенской области выписаны из больниц 28 человек, перенесших коронавирусную инфекцию. В общей сложности насчитывается 9 146 выздоровевших.

Об этом сообщила в своем telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

В этот день стало известно о 96 новых зараженных коронавирусом жителях Пензенской области, среди которых оказалось пятеро детей.

Общее число инфицированных за все время пандемии - 11 174, умерло 137 пациентов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Необходимо строить крематорий и выполнять все предписания Роспотребназора.

Не хворайте.

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