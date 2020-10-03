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Общество

Коронавирус обнаружили у жителей Пензы, Заречного и 11 районов

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Среди 96 новых зараженных коронавирусом жителей Пензенской области оказалось пятеро детей. Об этом в субботу, 3 октября, сообщил региональный оперативный штаб.

Возраст несовершеннолетних - 4 года, 5, 11 (двое) и 14 лет.

55 заболевших - жители Пензы, 9 - Заречного, 8 - Лопатинского района, 7 - Кузнецкого, 4 - Бессоновского, 3 - Лунинского, по 2 - Шемышейского, Сосновоборского и Камешкирского, по 1 - Городищенского, Земетчинского, Мокшанского и Нижнеломовского.

Общее число зараженных за все время пандемии - 11 174, 9 118 человек выздоровели после болезни, 137 ушли из жизни.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А сколько болеют без тестов, без кт, внебольничной пневмонией . Умножай на 10 и может будет реальная цифра.

Гость||

ни чего особенного это уже не страшно так как тут новостили пилюли от ковида в аптеках городишка появились.

За хворал пилюлек от кушал и выздоровил.

Гость||

Неудивительно что у жителей заречного нашли

Гость||

Лопатино забыли на карте прибавить - как было 151, так и осталось.

Гость||

Хватит дураков из населения делать своей вонючей статистикой.

Имя: Гость
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