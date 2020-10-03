Коронавирус обнаружили у жителей Пензы, Заречного и 11 районов

03.10.2020 | 14:00

Среди 96 новых зараженных коронавирусом жителей Пензенской области оказалось пятеро детей. Об этом в субботу, 3 октября, сообщил региональный оперативный штаб.

Возраст несовершеннолетних - 4 года, 5, 11 (двое) и 14 лет.

55 заболевших - жители Пензы, 9 - Заречного, 8 - Лопатинского района, 7 - Кузнецкого, 4 - Бессоновского, 3 - Лунинского, по 2 - Шемышейского, Сосновоборского и Камешкирского, по 1 - Городищенского, Земетчинского, Мокшанского и Нижнеломовского.

Общее число зараженных за все время пандемии - 11 174, 9 118 человек выздоровели после болезни, 137 ушли из жизни.