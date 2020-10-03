Обнародован график финансирования выплат пенсий через банки в октябре

03.10.2020 | 09:56

Перечисление средств на пенсии и социальные выплаты в банки производится по графику (с учетом выходных и праздничных дней).

На текущий месяц график следующий:

- 2-го числа будут профинансированы выплаты, дата доставки которых установлена на 5-8 октября;

- 8-го - за 9-13 октября;

- 13-го - за 14-21 октября;

- 21-го - за 22-25 октября.

Для изменения способа доставки требуется подача соответствующего заявления в территориальный орган ПФР. Это можно сделать через «Личный кабинет» на сайте Пенсионного фонда России или портале госуслуг, а также в многофункциональных центрах или клиентских службах ПФР по предварительной записи.

«Доставочный период в Пензенской области начинается 5-го числа и заканчивается 25-го. Выплата пенсии производится за текущий месяц и финансируется не позднее установленной для гражданина даты доставки», - напомнили в пресс-службе отделения ПФР по Пензенской области.