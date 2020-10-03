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Общество

Губернатор высказался о переходе школьников на дистанционное обучение

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О мерах, которые принимаются в Пензенской области для противостояния COVID-19, в субботу, 3 октября, сообщил на пресс-конференции губернатор Иван Белозерцев. В частности, речь шла о возможном переходе школьников на дистанционное обучение.

«Такого решения пока не принимается. Если в школе дети заболевают, то классы изолируются. Но пока мы с задачей справляемся. Никто не может прогнозировать ситуацию на 2-3 недели. Если она обострится настолько, что возникнет угроза здоровью и жизни людей и мы увидим, что наша система образования не справляется, то такое решение может быть принято», - пояснил глава региона.

Он отметил, что сейчас количество заболевших увеличивается - не только в Пензенской области, но и в других регионах. Возможно, это связано с возвращением людей из летних отпусков.

«Мы проводим активную работу по контролю за соблюдением мер безопасности. От жителей региона требуется проявлять бдительность, стараться носить маски в общественных местах, использовать дезсредства, чаще мыть руки. Тогда заболевших будет меньше», - напомнил Белозерцев правила безопасности.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Какую работу вы проводите? Дети ходят в школу,с больным горлом. Заражают остальных детей. Родители одумайтесь,не отправляйте детей в школу больными....

Гость||

Отсутствуют по 6- 7 человек в классе,никто не закрывает классы,учителя ходят без масок! В магазин пускают только в масках,а в школах ходят без масок.

Гость||

Закрывай!

Гость||

Гость писал(a):

ети ходят в школу,с больным горлом. Заражают остальных детей. Родители одумайтесь,не отправляйте детей в школу больными....
Дети всегда ходили с соплями и кашлем в школу и детсады. Никто из этого трагедии не делал. Хватит навязывать дистанционку всем. Не хотите ходить в школу, сидите дома все 11 лет. Репетиторы будут только рады.

Гость||

Закрывайте,раньше на каникулю! Меньше заразы распространится!

Гость||

Гость писал(a):

Отсутствуют по 6- 7 человек в классе,никто не закрывает классы
Не далее, как год назад в школы не ходили по 15 человек и более из 25-30 по списку. Никто классы не закрывал!

Гость||

Заметно такие как вы,родители. Отправляют детей больными в школу,вот сидите дома лечитесь,а не в школу притесь,заразными!

Гость||

Ребёнок заболел - ставят орви. Ни анализов, ни чего. Симптомы схожи с короновирусом. Это так вы сдерживает ситуацию?

Гость||

Да,конечно. Всегда так и было более 10человек,класс закрывали на карантин!

Гость||

Гость писал(a):

Ребёнок заболел - ставят орви. Ни анализов, ни чего. Симптомы схожи с короновирусом. Это так вы сдерживает ситуацию?
Малообразованные, симптомы коронавируса те же, что и при любом ОРВИ, т.к. коронавирус - это и есть разновидность ОРВИ.

Гость||

Почему должны страдать,те дети,которые родители безответственные. Болееш,ничего страшного,иди в школу.

Гость||

Здорово! Короновирус,тоже,что и орви! Только без тестов.

Гость||

Дети всегда ходили с соплями и кашлем. Никто из этого трагедии не делал. Ага, трагедия потом, когда начинают охать, почему сердце, почки и суставы у ребенка больные.

Гость||

Гость писал(a):

Короновирус,тоже,что и орви! Только без тестов.
Да, и даже более того - диагноз грипп уже давно не ставят и анализ лабораторный на грипп тоже не делают, всем пишут ОРВИ. Почему вы не возмущаетесь?..

Гость||

А у насс обратная ситуация - муж болеет, сдал тесты, температура шпарит, анализ готов будет только через 4 дня. Спрашиваю, как быть с ребёнком? Он же контактировать с больным, говорят пока не заболеет пусть ходит в школу. То есть я допускаю, что сын , идя в школу, заразит других, но освобождение ему не дают.

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Имя: Гость
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