Губернатор высказался о переходе школьников на дистанционное обучение

03.10.2020 | 13:04

О мерах, которые принимаются в Пензенской области для противостояния COVID-19, в субботу, 3 октября, сообщил на пресс-конференции губернатор Иван Белозерцев. В частности, речь шла о возможном переходе школьников на дистанционное обучение.

«Такого решения пока не принимается. Если в школе дети заболевают, то классы изолируются. Но пока мы с задачей справляемся. Никто не может прогнозировать ситуацию на 2-3 недели. Если она обострится настолько, что возникнет угроза здоровью и жизни людей и мы увидим, что наша система образования не справляется, то такое решение может быть принято», - пояснил глава региона.

Он отметил, что сейчас количество заболевших увеличивается - не только в Пензенской области, но и в других регионах. Возможно, это связано с возвращением людей из летних отпусков.

«Мы проводим активную работу по контролю за соблюдением мер безопасности. От жителей региона требуется проявлять бдительность, стараться носить маски в общественных местах, использовать дезсредства, чаще мыть руки. Тогда заболевших будет меньше», - напомнил Белозерцев правила безопасности.