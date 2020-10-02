Стало известно, кому делают тест на COVID-19 в первую очередь

02.10.2020 | 08:43

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, каким группам населения при подозрении на COVID-19 сделают тест в первую очередь.

Ранее в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась пензячка, рассказавшая, что ее с супругом проверять на коронавирус не стали.

«У меня и у мужа явные признаки ковида, что и подтвердил врач, пришедший на дом. Но… Тест на ковид разрешено назначать только медработникам и лицам 65+. Остальным не положено! В этом случае назначают рентген (только на пятые сутки). И вот только после него могут назначить тест! Все врачи говорят только о том, что нельзя упускать первые дни, важно начать лечение в первые же сутки. А на практике?» - написала женщина.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области, анализы делаются исходя из определенных приоритетов.

В первую очередь тесты назначают тем, кто прибыл в регион с признаками инфекции, лицам, контактировавшим с инфицированным COVID-19, людям, заболевшим внебольничной пневмонией, медработникам в зоне риска, сотрудникам детских учреждений, пансионатов для пожилых, социальных и пенитенциарных учреждений.

Ко второй приоритетной группе относятся граждане старше 65 лет, обратившиеся к медикам с признаками респираторной инфекции, сотрудники социальных учреждений, работающие вахтовым методом (перед возвращением на службу).

Далее на коронавирус проверяют детей, входящих в коллектив, где выявили три и более случаев инфекции.

На 1 октября в регионе зарегистрировано 10 980 случаев COVID-19. Выздоровело и было выписано 9 038 человек, скончалось 136.