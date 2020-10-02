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Общество

Стало известно, кому делают тест на COVID-19 в первую очередь

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В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, каким группам населения при подозрении на COVID-19 сделают тест в первую очередь.

Ранее в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась пензячка, рассказавшая, что ее с супругом проверять на коронавирус не стали.

«У меня и у мужа явные признаки ковида, что и подтвердил врач, пришедший на дом. Но… Тест на ковид разрешено назначать только медработникам и лицам 65+. Остальным не положено! В этом случае назначают рентген (только на пятые сутки). И вот только после него могут назначить тест! Все врачи говорят только о том, что нельзя упускать первые дни, важно начать лечение в первые же сутки. А на практике?» - написала женщина.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области, анализы делаются исходя из определенных приоритетов.

В первую очередь тесты назначают тем, кто прибыл в регион с признаками инфекции, лицам, контактировавшим с инфицированным COVID-19, людям, заболевшим внебольничной пневмонией, медработникам в зоне риска, сотрудникам детских учреждений, пансионатов для пожилых, социальных и пенитенциарных учреждений.

Ко второй приоритетной группе относятся граждане старше 65 лет, обратившиеся к медикам с признаками респираторной инфекции, сотрудники социальных учреждений, работающие вахтовым методом (перед возвращением на службу).

Далее на коронавирус проверяют детей, входящих в коллектив, где выявили три и более случаев инфекции.

На 1 октября в регионе зарегистрировано 10 980 случаев COVID-19. Выздоровело и было выписано 9 038 человек, скончалось 136.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

А на практике?» - написала женщина.
А Вы к какому социальному сословию принадлежите?

Гость||

А на практике?» - написала женщина.

Ни кому не нужны, врачи только воют мало платят, немного напрягли гиппократов сразу застонали работать не выносимо. Хотя кто в бизнесе работает в десять раз больше и не стонут и не ждут от государства денег.

Раз в столет можно гиппократам реально поработать.

Гость||

О партийной принадлежности не спрашивают?

Гость||

02.10.2020 08:55|

О партийной принадлежности не спрашивают?

Спрашивают, от этого зависит толщина иглы шприца:)

Гость||

Короче:"Спасение утопающих-дело рук самих утопающих!"

Это по "ящику" все хорошо,а на самом деле...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

детей, входящих в коллектив, где выявили три и более
то есть, если заболел один, то не обязательно делать? нужно подождать пока еще двое заболеют!???

Гость||

А потом пишут - занимались самолечением и поздно обратились

Гость||

Вот Вам друзья и доступная медицина , согласно новой поправке в Конституции !!! Спасибо бабкам надо сказать , которые за обнуление проголосовали !!!

Гость||

Медики переболели, живы.Работают себе в красной зоне и уходить не собираются.Там уже очередь из желающих.Тогда , зачем носить маски всем остальным,зачем закрывать бизнес ? Человек должен спокойно работать, кормить семью.Тесты должны быть доступны всем, пусть проверяются люди когда захотят и всё пусть всё работает и дети учатся.В США , Китае сдают тесты и не устраивают очереди.Если люди будут чаще сдавать тесты, то и самоизолироваться раньше будут.Всё от нашей бедности, кто то на эпидемии руки греет, ну а кто то умирает !

Имя: Гость
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