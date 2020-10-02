Оперштаб обнародовал географию новых случаев коронавируса

02.10.2020 | 12:48

В пятницу, 2 октября, в региональном оперативном штабе подтвердили данные о 98 новых зараженных коронавирусом жителях области и рассказали подробности.

Так, 96 из заболевших - взрослые, двое - несовершеннолетние в возрасте 3 и 17 лет.

География распространения COVID-19 выглядит следующим образом: Пенза - 75, Заречный - 8, Пензенский район - 7, Бессоновский - 5, Шемышейский - 2, Нижнеломовский - 1.

«Находится под наблюдением 4 966 человек, снято 32 770», - уточнили в оперштабе.

За все время зарегистрировано 11 078 заразившихся, 9 038 из них выздоровели, 136 ушли из жизни.