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Общество

Оперштаб обнародовал географию новых случаев коронавируса

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В пятницу, 2 октября, в региональном оперативном штабе подтвердили данные о 98 новых зараженных коронавирусом жителях области и рассказали подробности.

Так, 96 из заболевших - взрослые, двое - несовершеннолетние в возрасте 3 и 17 лет.

География распространения COVID-19 выглядит следующим образом: Пенза - 75, Заречный - 8, Пензенский район - 7, Бессоновский - 5, Шемышейский - 2, Нижнеломовский - 1.

«Находится под наблюдением 4 966 человек, снято 32 770», - уточнили в оперштабе.

За все время зарегистрировано 11 078 заразившихся, 9 038 из них выздоровели, 136 ушли из жизни.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

ЗАВАРИТЕ ворота в Заречный!

Вся зараза от туда прет!

Гость||

оперштаб это палата №6

Гость||

Как же надоела такая "красивая" и выглядящая полностью рукотворной "статистика", когда районы заражаются "по-очереди", но чтоб больше 100 по области - ни-ни.

Гость||

а это создание и нагнетании паники на ровном месте

Имя: Гость
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