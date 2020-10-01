Жители пятиэтажки на ул. Попова боятся замерзнуть без отопления

01.10.2020 | 18:50

Замерзнуть в собственном жилье боятся на Попова, 16а. В доме все еще идет капитальный ремонт инженерных систем, в том числе отопительной. В старой пятиэтажке она смонтирована хитро: трубы протянуты по чердаку и под полами на первом этаже.

«Боимся», - пожаловалась женщина.

«Естественно, жители отказались вскрывать полы, поэтому ведут через квартиры. В моей квартире пока еще нет и не пахнет», - рассказал пензенец.

Грядущее понижение температуры заставило волноваться всех, в том числе представительную власть. На недавней сессии городской думы депутаты заявляли о проблемах в домах с незавершенным капремонтом, на старой Западной Поляне несколько таких пятиэтажек.

«Тепловые сети так и не заменены. Единственное, что было сделано, - монтаж сетей на крышах, их поменяли. Все, что касается обратки, то есть нижних тепловых сетей, то они не заменены», - пояснила депутат городской думы Оксана Милаева.

Представитель подрядной организации поясняет: очень много проблем создают собственники. Они не впускали в квартиры для замены стояков, на первом этаже не хотели вообще менять прогнившие трубы.

«Нас кто спросил? Прежде чем собирать капремонт, нужно было спросить жильцов, согласны они на это или нет. Нас никто не спрашивал, поставили перед фактом», - сообщила горожанка.

«Собирались неоднократно, людям объясняли, что и как, показывали, какая труба. Больше половины было согласно, а потом они уже по-соседски уговаривали остальных. Потихоньку все дали доступ», - объяснил представитель подрядной организации Игорь Сизов.

Однако время потеряно. Теперь оперативно монтируют систему. Подрядчик заверил, что батареи в квартирах на Попова, 16а, холодными не останутся.