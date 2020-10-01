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Общество

В Пензенской области продолжают фиксировать случаи укусов клещей

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В четверг, 1 октября, региональное управление Роспотребнадзора опубликовало данные по количеству жителей области, пострадавших от укусов клещей.

За минувшую неделю опасные кровососы атаковали 105 человек, 24 из них - дети до 14 лет. Все пострадавшие получили стандартную медицинскую помощь.

Первое обращение к медикам с укусом клеща зафиксировали 11 марта. За весь период активности членистоногих их нападению подверглись 2 370 жителей области, в том числе 721 ребенок.

За минувшую неделю специалисты исследовали на возбудителей иксодового клещевого боррелиоза 72 кровососа. В 16 случаях (19,9%) результат оказался положительным.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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