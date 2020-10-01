В Пензе маршрут № 9 обслуживает только одна машина

01.10.2020 | 10:54

Пензенцев взволновали проблемы работы маршрутного такси № 9. С вопросом, куда пропали микроавтобусы, они обратились в редакцию портала PenzaInform.ru.

«Согласно постановлению от 30 января 2020 года № 108 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок Пензы на 2020 год» этот маршрут есть. Однако его фактически нет, Ахуны постепенно отрезают от города. Еще три года назад туда ходил нормальный автобус № 99, который заменили на пазик, а теперь и вовсе на маршрутку», - пожаловались они.

На вопрос о ситуации с общественным транспортом в Ахунах ответил и. о. начальника городского управления транспорта и связи Денис Светкин. По его словам, маршрут № 9 обслуживается одной машиной.

«Учитывая наличие дублирующего маршрута № 99, вопрос об увеличении количества автобусов на муниципальном маршруте № 9 не рассматривается», - добавил он.

Ранее на проблемы с движением общественного транспорта пожаловались жители района у Пензенского агропромышленного колледжа. «Маршрутка единственная ходит в наш чудесный район, 93. Мы ж не люди! Вечером так часа по 1,5 можно ждать», - возмутилась пензячка.

Представитель администрации ответил, что ежедневно на маршрут № 93 выходит двадцать единиц подвижного состава, что соответствует существующему пассажиропотоку. Увеличивать число микроавтобусов не станут.