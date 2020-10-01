Сетевое издание|18+|Четверг|1 окт 2020|12:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе маршрут № 9 обслуживает только одна машина

Печать

Пензенцев взволновали проблемы работы маршрутного такси № 9. С вопросом, куда пропали микроавтобусы, они обратились в редакцию портала PenzaInform.ru.

«Согласно постановлению от 30 января 2020 года № 108 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок Пензы на 2020 год» этот маршрут есть. Однако его фактически нет, Ахуны постепенно отрезают от города. Еще три года назад туда ходил нормальный автобус № 99, который заменили на пазик, а теперь и вовсе на маршрутку», - пожаловались они.

На вопрос о ситуации с общественным транспортом в Ахунах ответил и. о. начальника городского управления транспорта и связи Денис Светкин. По его словам, маршрут № 9 обслуживается одной машиной.

«Учитывая наличие дублирующего маршрута № 99, вопрос об увеличении количества автобусов на муниципальном маршруте № 9 не рассматривается», - добавил он.

Ранее на проблемы с движением общественного транспорта пожаловались жители района у Пензенского агропромышленного колледжа. «Маршрутка единственная ходит в наш чудесный район, 93. Мы ж не люди! Вечером так часа по 1,5 можно ждать», - возмутилась пензячка.

Представитель администрации ответил, что ежедневно на маршрут № 93 выходит двадцать единиц подвижного состава, что соответствует существующему пассажиропотоку. Увеличивать число микроавтобусов не станут.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Поздно начали возмущаться, граждане. Кричать надо было раньше, когда разваливали МУП ППП. А сейчас частникам неинтересны маршруты, где маленький пассажиропоток.

Гость||

Уроды гнобят не только депутата, но и его избирателей. )))

Гость||

Доголосовались буртасы, ходите пешком власть заботится о вашем здоровье. Хаха это Россия детка!

Гость||

Начальник бы попоньку свою оторвал от кресла и постоял бы на остановке в Ахунах вечером часок. А потом рассказывал, что у него там чему соответствует...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте