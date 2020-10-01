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Общество

Стало известно, что в Пензе разместят на бывшем заводе высоких технологий

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Корпус № 1 бывшего Пензенского завода вычислительной техники на улице Центральной, 1, давно привлекает внимание горожан и гостей областного центра, прибывающих по шемышейской трассе. Глядя на ремонт фасада, люди обсуждают, что в нем расположится.

В правительстве Пензенской области пояснили: в здании создается промышленный технопарк «Союз». Он будет специализироваться на мебельном производстве.

«В 2020 году предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции производственных помещений, в 2021-м - оснащение промышленной площадки оборудованием коллективного пользования», - сообщили в пресс-службе.

Сейчас осуществляется монтаж полов и витражей, отделка фасадов облицовочными панелями, ремонт кровли и зачистка металлических конструкций.

Уже заключены соглашения о намерениях с рядом производителей, которые хотят разместить свои предприятия на площадях. Отбор резидентов будет проводиться на конкурсной основе.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

и кто владелец теперь этих помещений?

Под шумок за счет бюджета сделают ремонт, а потом будут в аренду сдавать, для пополнения определенных кошельков?

Гость||

Вместо вычислительной техники мебель. Это в духе нынешних руководителей области. Ужас...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

ительстве Пензенской области пояснили: в здании создается промышленный технопарк «Союз»
Круть!!!!!!!!

Гость||

Гость писал(a):

Вместо вычислительной техники мебель. Это в духе нынешних
Какого устаревшего уровня там собирались выпускать вычислительную технику, страшно вспомнить. Свят-свят, уж лучше мебель!

Гость||

Отопление там уже включили?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

промышленный технопарк «Союз»
банальные мебельщики!!!

А как красиво обозвали!!!

Гость||

Гость писал(a):

Свят-свят, уж лучше
...гробы, они нужнее

Гость||

Гость писал(a):

...гробы, они нужнее
гробы они завсегда нужнее.

Гость||

Гость писал(a):

Вместо вычислительной техники мебель. Это в духе нынешних

Какого устаревшего уровня там собирались выпускать вычислительную технику, страшно вспомнить. Свят-свят, уж лучше мебель!

Зразу видно что вы в этом не разбираетесь. Повторяете байки обманщиков. Уничтожение производства вычислительной техники велось целенаправлено, как и разрушение СССР.

Имя: Гость
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