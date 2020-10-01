Стало известно, что в Пензе разместят на бывшем заводе высоких технологий

01.10.2020 | 12:56

Корпус № 1 бывшего Пензенского завода вычислительной техники на улице Центральной, 1, давно привлекает внимание горожан и гостей областного центра, прибывающих по шемышейской трассе. Глядя на ремонт фасада, люди обсуждают, что в нем расположится.

В правительстве Пензенской области пояснили: в здании создается промышленный технопарк «Союз». Он будет специализироваться на мебельном производстве.

«В 2020 году предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции производственных помещений, в 2021-м - оснащение промышленной площадки оборудованием коллективного пользования», - сообщили в пресс-службе.

Сейчас осуществляется монтаж полов и витражей, отделка фасадов облицовочными панелями, ремонт кровли и зачистка металлических конструкций.

Уже заключены соглашения о намерениях с рядом производителей, которые хотят разместить свои предприятия на площадях. Отбор резидентов будет проводиться на конкурсной основе.