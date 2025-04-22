В Бековском районе плотник упал с высоты более 4 метров

22.04.2025 | 16:18

В Бековском районе работник сельскохозяйственной организации получил травмы на производстве.

9 апреля плотник без каски и монтажного пояса ремонтировал крышу на складе и упал с высоты более 4 метров.

Полученные им повреждения были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лицо, ответственное за соблюдение требований охраны труда и допустившее их нарушение, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.