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Ликбез

Чем убрать въевшееся пятно с дивана?

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Вопрос от интернет-пользователя

В гостиной стоит красивый диван, но мы не сразу постелили туда плед, поэтому есть въевшиеся пятна. Сейчас решила привести его в нормальный вид, но под рукой нет никаких специальных средств. Чем можно заменить?

Ответ специалиста

Удалить застарелые пятна с дивана можно разными способами в зависимости от того, из чего сделана обивка. Однако есть вариант, который не представляет угрозы для любого материала.

Начните с того, что хорошо пропылесосьте диван, уберите пыль и грязь. Обратите внимание на швы и труднодоступные места.

Далее вам нужно сделать раствор из пищевой соды, теплой воды и жидкого мыла в пропорции 3:2:1 и аккуратно, круговыми движениями нанести на участок с пятном.

Оставьте смесь на полчаса, а затем удалите ее влажной тряпкой. Если результат малозаметен, повторите процедуру несколько раз.

Если неприятность случилась у вас на глазах и пятно еще свежее, его можно сразу же посыпать содой. Она впитает жидкость и заберет лишние запахи. Подождите 10-20 минут, прежде чем очистить поверхность от порошка.

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