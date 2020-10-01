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Общество

Пензенцы могут бесплатно получить консультацию юриста

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В Пензе юристы бесплатно консультируют горожан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Прием проводится в комплексном центре социальной помощи семье и детям Ленинского района.

Специалисты помогают разобраться в правах и льготах, проследить за начислением пенсий и пособий, правильно оформить документы, решить вопросы социального характера.

Также юристы выступают в государственных и судебных инстанциях, отстаивают права жертв домашнего насилия, рассказывают осужденным о возвращении к нормальной жизни.

В 2019 году бесплатную помощь получили 216 человек, за 9 месяцев 2020 года проконсультированы 94 человека (дистанционно).

«Обратиться к специалистам можно по адресу: г. Пенза, ул. Революционная, д. 57. Необходима предварительная запись по телефону 68-23-25», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

юристы
у них какой стаж что бы консультировать?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенцы могут бесплатно получить консультацию юриста
Был. Получил у бесплатного направление к платному! Направление выдали абсолютно бесплатно.

Гость||

Зачемвесынафото?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе юристы бесплатно консультируют горожан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Я как пользователь троллейбусов, пенсионер и инвалид оказался в очень трудной жизненной ситуации. Кто-то в Пензе плавно уничтожает троллейбусы и хочет ликвидировать электротранспорт как вид. Помогут ли мне муниципальные юристы?

Имя: Гость
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