Пензенцы могут бесплатно получить консультацию юриста

01.10.2020 | 14:53

В Пензе юристы бесплатно консультируют горожан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Прием проводится в комплексном центре социальной помощи семье и детям Ленинского района.

Специалисты помогают разобраться в правах и льготах, проследить за начислением пенсий и пособий, правильно оформить документы, решить вопросы социального характера.

Также юристы выступают в государственных и судебных инстанциях, отстаивают права жертв домашнего насилия, рассказывают осужденным о возвращении к нормальной жизни.

В 2019 году бесплатную помощь получили 216 человек, за 9 месяцев 2020 года проконсультированы 94 человека (дистанционно).

«Обратиться к специалистам можно по адресу: г. Пенза, ул. Революционная, д. 57. Необходима предварительная запись по телефону 68-23-25», - сообщили в пресс-службе администрации города.