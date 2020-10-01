Коронавирус унес жизни еще двух жителей Пензенской области

01.10.2020 | 19:18

В четверг, 1 октября, стало известно о новых жертвах коронавирусной инфекции в Пензенской области. Как сообщили в региональном оперативном штабе зафиксирована смерть двух мужчин.

Скончался 48-летний пензенец с такими сопутствующими заболеваниями, как лимфома Беркитта и хронический панкреатит.

Также жертвой инфекции стал 70-летний мужчина. В качестве сопутствующего заболевания указана артериальная гипертензия.

Причиной смерти обоих жителей региона стал коронавирус, осложнившийся двусторонней субтотальной пневмонией.

Всего с начала эпидемии в регионе COVID-19 унес жизнь 136 человек (63 мужчин и 73 женщин). Возраст погибших от 32 до 90 лет.

За сутки медики отправили домой 86 человек, поборовших вирус. Общее число выздоровевших пензенцев достигло 9 038.

На 1 октября количество случаев COVID-19 в регионе составило 10 980, прирост новых пациентов за сутки - 97.