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Общество

Коронавирус унес жизни еще двух жителей Пензенской области

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В четверг, 1 октября, стало известно о новых жертвах коронавирусной инфекции в Пензенской области. Как сообщили в региональном оперативном штабе зафиксирована смерть двух мужчин.

Скончался 48-летний пензенец с такими сопутствующими заболеваниями, как лимфома Беркитта и хронический панкреатит.

Также жертвой инфекции стал 70-летний мужчина. В качестве сопутствующего заболевания указана артериальная гипертензия.

Причиной смерти обоих жителей региона стал коронавирус, осложнившийся двусторонней субтотальной пневмонией.

Всего с начала эпидемии в регионе COVID-19 унес жизнь 136 человек (63 мужчин и 73 женщин). Возраст погибших от 32 до 90 лет.

За сутки медики отправили домой 86 человек, поборовших вирус. Общее число выздоровевших пензенцев достигло 9 038.

На 1 октября количество случаев COVID-19 в регионе составило 10 980, прирост новых пациентов за сутки - 97.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Когда начнут строить крематорий и выполнять ВСЕ требования Роспотребнадзора?

Гость||

Пока по 2 разрешили давать инфу?

Гость||

Поддерживаю того, кто за крематорий!

и я поддерживаю. но не из-за ковида, а в принципе он пригодится

ОНИ не хотят строить крематорий,боясь что будет мало рентабелен. Но ларчик открывается просто: Нужно сделать колумбарии на Н-Западном кладбище и в Чемодановке. На Н-Западном местов ячейке к примеру 200-300 тысячь ,в Чемодановке естественно дешевле. Предусмотреть семейные ячейки. Конечно всё должно быть хорошо оборудовано,содержаться круглый год в чистоте и порядке. Не секрет,что за места на кладбищах кто-то ,кому-то может отдавать деньги.Здесь можно иметь чистые деньги ,не нарушая закон.

Всё окупится. Просчитайте.

Гость||

не поняо опять уже 12 день как пилюльки от ковида появились.

Умершим пилюльки не давали или они не помогли?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Скончался 48-летний пензенец с такими сопутствующими заболеваниями, как лимфома Беркитта и хронический панкреатит.
Лимфо́ма Бе́ркитта — это неходжкинская лимфома очень высокой степени злокачественности, развивающаяся из B-лимфоцитов и имеющая тенденцию распространяться за пределы лимфатической системы, например, в костный мозг, кровь и спинномозговую жидкость

Панкреатит - это воспаление в поджелудочной железе при котором происходит развитие дефицита продуцирования ферментов поджелудочной железы различной степени выраженности. Основным механизмом развития панкреатита является самопереваривание в результате активации собственных ферментов с развитием отека, омертвения и замещения нормальной ткани поджелудочной железы.

При чем здесь короновирус?

Гость||

Гость писал(a):

При чем здесь короновирус?
да причем?

если

Гость писал(a):

уже 12 день как пилюльки от ковида появились.

Умершим пилюльки не давали или они не помогли?

Гость||

Гость писал(a):

Когда начнут строить крематорий и выполнять ВСЕ требования Роспотребнадзора?
Крематории теперь будут мобильные на базе камаза.

Гость||

Гость писал(a):

уже 12 день как пилюльки от ковида появились.

Умершим пилюльки не давали или они не помогли?

Степень поражения поджелудочной не совместима с жизнью. Эти пилюльки как мертвому припарки.

Гость||

Гость писал(a):

При чем здесь короновирус?
Либо лечение совсем убило поджелудочную мужика, либо вирус постарался: известно, что хронические болезни желудочно-кишечного тракта он очень любит. Вообще, вирус это все органы может легко поразить, где ударит, никто не знает.

Имя: Гость
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