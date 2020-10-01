Благоустройство Южного сквера в Кузнецке подходит к концу

01.10.2020 | 14:37

В Кузнецке обустройство нового сквера, получившего название «Южный», близится к завершению. В четверг, 1 октября, кадрами зоны отдыха поделился с подписчиками в соцсети «ВКонтакте» мэр Сергей Златогорский.

Подрядчик закончил укладывать плитку в зоне пешеходных прогулок, обустроил волейбольную и хоккейную площадки, установил уличные тренажеры, скамейки и урны, смонтировал и подключил освещение.

Специалистам предстоит сделать современный игровой комплекс для юных горожан. Сейчас они ожидают доставку оборудования для него. Также рабочие подготавливают территорию, где высадят деревья, засыпая ее грунтом.

К благоустройству сквера приступили в июле 2020 года. Общая площадь зеленой зоны составит 6 420 квадратных метров. Ее создание обойдется в 11 млн 600 тыс. рублей. Завершить работы планировали до середины августа 2020 года, однако подрядчик отстал от графика.

Новое название для сквера кузнечане выбирали онлайн. Большинство отдало голос за вариант «Южный».