Ревнивую кузнечанку обвинили в поджоге

25.07.2025 | 08:17

В полицию Кузнецка обратился 32-летний житель Оренбургской области. Он заявил, что кто-то поджег его квартиру в городе.

Полицейские провели розыск и вскоре установили, что к преступлению причастна 33-летняя жительница Кузнецка.

Женщина во всем призналась и рассказала, что когда-то была в отношениях с пострадавшим, они жили вместе, потом поссорились и расстались. Через некоторое время кузнечанка узнала, что мужчина вернулся в Оренбургскую область.

Прошел год, и бывшие сожители возобновили общение. Но внезапно кузнечанке стало известно, что мужчина переписывается с другой девушкой.

«Из-за чувства ревности подозреваемая ночью пришла к его квартире в Кузнецке. Там она через окно залила бензин и подожгла салфетку, бросив ее в разлитое топливо», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту поджога возбудили уголовное дело. Ревнивице грозит лишение свободы на срок до 5 лет.