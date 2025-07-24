Криминал

Кузнечанин попытался сжечь свой дом после продажи

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34-летнего кузнечанина осудили за поджог проданного дома. Мужчине пришлось расстаться с жильем из-за материальных затруднений, но вскоре он пожалел об этом.

В апреле 2023 года в порыве гнева из-за сложившихся обстоятельств он забрался на чердак, нашел там листок, поднес к нему зажигалку, а потом бросил бумажку на деревянные стружки и опилки, чтобы дом сгорел и не достался никому.

Когда огонь стал распространяться по полу, кузнечанин опомнился и попытался потушить пламя, но не смог и убежал.

Из-за пожара оказались повреждены внутренняя отделка и кровля здания, уничтожено имущество на 900 000 рублей, принадлежащее новой собственнице.

Злоумышленник признал вину и извинился перед женщиной. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

«Также удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании причиненного материального ущерба на сумму 503 000 рублей», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

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Источник — фото pxhere.com
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