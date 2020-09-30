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Общество

В Пензе краску для осужденного начинили телефонами

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В Пензе в исправительной колонии общего режима № 7 до осужденного не дошла необычная гуманитарная помощь.

Мужчине, отбывающему наказание за грабеж, поступила передача от 40-летнего знакомого. Ведро с краской емкостью 20 литров сначала осмотрели сотрудники колонии и нашли там запрещенное содержимое.

«Обнаружено и изъято 12 мобильных телефонов. По данному факту проводится проверка», - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Передача осужденным запрещенных предметов грозит гражданам административной ответственностью, однако подобные случаи в пензенских пенитенциарных учреждениях бывают. Так, в мае 2019 года в колонию № 7 попытались доставить 38 сотовых, 37 зарядников, 15 наушников и 18 сим-карт, оборудовав тайники в бревнах, привезенных на закрытую территорию.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Заголовок просто супер! В стиле местных "журнализдов" - жертв ЕГЭ. Как??? можно краску чем-то начинить???

Гость||

Гость писал(a):

Заголовок просто супер! В стиле местных "журнализдов" - жертв ЕГЭ. Как??? можно краску чем-то начинить???
Также как говорят хлеб, а совсем правильно буханка хлеба. Сейчас миллион таких примеров придумаю. Все правильно написано.

Гость||

Верно. Это чересчур даже для нашей эпохи тотальной безграмотности.

Гость||

А зачем заключенному ведро с краской?

Гость||

Сделать ремонт в камере.

Гость||

седину закрасить, чтоб петухи выглядели более свежо и молодцевато

Имя: Гость
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