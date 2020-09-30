В Пензе краску для осужденного начинили телефонами

30.09.2020 | 11:49

В Пензе в исправительной колонии общего режима № 7 до осужденного не дошла необычная гуманитарная помощь.

Мужчине, отбывающему наказание за грабеж, поступила передача от 40-летнего знакомого. Ведро с краской емкостью 20 литров сначала осмотрели сотрудники колонии и нашли там запрещенное содержимое.

«Обнаружено и изъято 12 мобильных телефонов. По данному факту проводится проверка», - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Передача осужденным запрещенных предметов грозит гражданам административной ответственностью, однако подобные случаи в пензенских пенитенциарных учреждениях бывают. Так, в мае 2019 года в колонию № 7 попытались доставить 38 сотовых, 37 зарядников, 15 наушников и 18 сим-карт, оборудовав тайники в бревнах, привезенных на закрытую территорию.