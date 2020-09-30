В Пензе коммунальные сети двух домов никто не обслуживает

30.09.2020 | 09:25

В Пензе прокуратура добивается передачи на обслуживание тепловых, газовых, водопроводных и водоотводных систем в домах № 18 и 20 на Силикатной улице.

Как пояснили в прокуратуре Пензенской области, администрация города должна определить гарантирующую организацию для обеспечения функционирования сетей, однако до сих пор этого не произошло. Из-за такого положения дел возможны аварийные ситуации и прекращение подачи жильцам коммунальных ресурсов.

Еще в сентябре 2019 года прокурор района внес и. о. главы администрации Пензы представление об устранении нарушений. Определенные меры были приняты, однако полностью проблема не решена.

В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском к администрации города и управлению муниципального имущества о признании незаконным их бездействия и о возложении на них обязанности принять меры к передаче сетей.

Иск прокурора был удовлетворен, однако решение суда не вступило в силу: его обжаловало управление муниципального имущества.

«Устранение нарушений законодательства в сфере ЖКХ и прав жителей указанных домов находится на контроле прокуратуры района», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.