Пензенцев предупредили о неработающих телефонах в поликлинике

30.09.2020 | 10:05

В среду, 30 сентября, пензенских родителей предупредили о технических проблемах, из-за которых временно не работают городские телефоны в детской поликлинике № 8 на улице Мира, 70.

Дозвониться по привычным номерам пока не представляется возможным.

«У родителей и пациентов существует возможность обращаться по дополнительному номеру телефона 8-927-363-13-71 (запись к врачам-педиатрам, узким специалистам и вызов врача на дом)», - пояснили в «Городской детской поликлинике».

Связь обещают восстановить в течение дня.