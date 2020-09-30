Пензенцев предупредили о неработающих телефонах в поликлинике

В среду, 30 сентября, пензенских родителей предупредили о технических проблемах, из-за которых временно не работают городские телефоны в детской поликлинике № 8 на улице Мира, 70.
Дозвониться по привычным номерам пока не представляется возможным.
«У родителей и пациентов существует возможность обращаться по дополнительному номеру телефона 8-927-363-13-71 (запись к врачам-педиатрам, узким специалистам и вызов врача на дом)», - пояснили в «Городской детской поликлинике».
Связь обещают восстановить в течение дня.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Как будто раньше кто-то дозванивался.