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Общество

Пензенцев предупредили о неработающих телефонах в поликлинике

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В среду, 30 сентября, пензенских родителей предупредили о технических проблемах, из-за которых временно не работают городские телефоны в детской поликлинике № 8 на улице Мира, 70.

Дозвониться по привычным номерам пока не представляется возможным.

«У родителей и пациентов существует возможность обращаться по дополнительному номеру телефона 8-927-363-13-71 (запись к врачам-педиатрам, узким специалистам и вызов врача на дом)», - пояснили в «Городской детской поликлинике».

Связь обещают восстановить в течение дня.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Дозвониться по привычным номерам пока не представляется возможным.
Как будто раньше кто-то дозванивался.

Имя: Гость
Комментарий:

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