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Общество

Пензенцам напомнили о важности своевременной оплаты электроэнергии

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По состоянию на среду, 30 сентября, по данным энергосбытовой компании, в регионе насчитывается более 14 000 физических лиц с просроченной задолженностью по оплате электроэнергии. При этом установленный до конца 2020 года мораторий на начисление пеней и отключение электроэнергии за долги не освобождает от обязанности своевременного внесения платы.

ООО «ТНС энерго Пенза» применяет к неплательщикам весь комплекс мер, разрешенных законодательством. Потребителям предлагаются варианты досудебного урегулирования ситуации, реструктуризации задолженности.

Должникам также стоит помнить, что накопленная задолженность может быть взыскана в судебном порядке. При этом расходы недобросовестного потребителя возрастают еще больше, поскольку к основному долгу прибавляется сумма государственной пошлины.

ООО «ТНС энерго Пенза» призывает всех клиентов своевременно и полностью вносить плату за потребленную электроэнергию, поскольку со временем небольшая задолженность может стать весомым бременем и привести к негативным последствиям.

Проведение платежей без комиссии доступно при помощи:

- официального сайта ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;

- «Личного кабинета»;

- мобильного приложения «ТНС энерго» (для iOS и Android OS).

Кроме того, оплатить счета можно в банковских терминалах при помощи QR-кода, а также в почтовых отделениях, банкоматах и интернет-банках по реквизитам, указанным в платежных документах.

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