Оксана Чижова рассказала о росте внебольничных пневмоний

30.09.2020 | 15:21

В Пензенской области наблюдается рост количества госпитализированных пациентов с инфекциями. Об этом в среду, 30 сентября, на совещании в правительстве региона доложила врио министра здравоохранения Оксана Чижова.

«Если летом, когда была передышка, мы оставляли только три лечебных учреждения под больных коронавирусом, то сейчас вынуждены использовать площади 12 медицинских организаций, развернули 1 534 койки. Практически весь этот коечный фонд занят пациентами», - рассказала она.

Оксана Чижова привела статистику по состоянию на этот день. С внебольничными пневмониями на лечении находится 1 231 человек, в отделениях реанимации - 42 пациента, в том числе 13 на аппаратах ИВЛ. У 12 из этих 13 подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция».

«По сравнению с прошлым годом наблюдается рост в несколько раз. И это еще с учетом того, что пока не зафиксировано ни одного случая гриппа. Это ОРВИ, которые осложняются и переходят во внебольничную пневмонию», - отметила она.

По мнению врио министра, рост заболеваемости связан в первую очередь с несоблюдением санитарных норм. Это показывает анкетирование пациентов стационаров в других регионах. В ближайшую неделю такой соцопрос пройдет и в лечебных заведениях Пензенской области.

30 сентября в регионе продлен режим повышенной готовности до 15 октября. Населению рекомендуется пользоваться средствами индивидуальной защиты, а лицам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной или эндокринной системы - оставаться на самоизоляции.