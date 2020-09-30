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Общество

В Пензенской области продлили режим повышенной готовности

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Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 15 октября. Соответствующее постановление в среду, 30 сентября, подписал губернатор Иван Белозерцев.

Режим повышенной готовности в регионе ввели в связи с распространением коронавирусной инфекции 16 марта. Его действие неоднократно пролонгировалось. Последний раз это произошло 16 сентября - срок был продлен до 1 октября.

С 30 апреля в регионе начал действовать масочный режим. Граждан обязали использовать защиту в общественных местах, транспорте, магазинах, аптеках и даже на улицах. Чуть позже ограничения ослабили: на улицах маски разрешили не носить. Однако 28 сентября губернатор Иван Белозерцев напомнил о необходимости соблюдать противоэпидемические меры и использовать защиту.

Со следующего дня в ряде сетевых магазинов продавцы и кассиры начали требовать от покупателей наличия масок, отказываясь обслуживать в случае отсутствия этого средства индивидуальной защиты. В региональном управлении Роспотребнадзора пояснили, что такие действия не могут рассматриваться как нарушение прав потребителей и не нарушают договоров розничной купли-продажи.

А читатели портала PenzaInform.ru отметили, что в общественном транспорте стало больше сознательных пассажиров в масках.

Помимо использования средств индивидуальной защиты специалисты советуют оставаться на самоизоляции лицам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной или эндокринной системы.

По состоянию на 30 сентября насчитывается 10 883 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 8 885 пациентов выздоровели, 132 скончались по причине COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

почему губернатор не носит маску?

Почему чиновники 65+ не сидят по домам, а шляются на работу?

Гость||

Почему в Пензе нет вакцин от ковида Путин сказал, что лекарство есть, почему нет дезинфекций регулярных на предприятиях, почему люди ездят в общественном транспорте без масок кашлят, бзят и чихают? Почему скорая не берет в больницу инфицированных? почему нет местов в больнице? ПОЧЕМУ НЕТ РЕЗЕРВНЫХ МЕСТОВ ПОЧЕМУ???

Гость||

Гость писал(a):

почему губернатор не носит маску?

Почему чиновники 65+ не сидят по домам, а шляются на работу?

«Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения» Михаила Евграфович Салтыков-Щедрин

Гость||

МестоВ не в городских больницах,сейчас опять стали ковидных возить в районные больницы.

Гость||

Гость писал(a):

кашлят, бзят и чихают?
Гость писал(a):
почему нет местов в больнице
Ну вот по этому,всё так .

Имя: Гость
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