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Общество

Магазинам рекомендовали сделать отдельные кассы для пензенцев 65+

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В среду, 30 сентября, на совещании в правительстве области губернатор Иван Белозерцев поднял вопрос о скоплении людей на кассах в супермаркетах.

Он указал, что необходимо минимизировать риск заражения коронавирусом в транспорте и торговых сетях.

«Многие в магазины приходят без масок. Это недопустимо! Я хочу обратить внимание и приобрести приборы по обработке воздуха в помещении. Например, Бессоновский район посещал и там увидел такую установку. Люди приходят в магазин и видят, что идет обеззараживание», - отметил Иван Белозерцев.

Глава региона добавил, что администрации торговых точек нужно предусмотреть выдачу защиты покупателям старше 65 лет, пришедшим без маски, и решить вопрос со столпотворением у касс.

«Нужно продумать отдельную кассу в крупных магазинах для посетителей такой возрастной группы. Люди такие должны находиться дома. Но вот пошли в магазин, например, видно, старушка, 65 или 75 лет - и она стоит в очереди, идет в кассу общую. Сделайте для таких людей отдельные кассы. Это позволит лучше соблюдать меры безопасности», - высказался губернатор.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Боже,ну нельзя было понедельника подождать? Идеи в тот день легче заходят и закономерно понятны людям.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

старушка, 65
Сейчас в 65 многие выглядят на 55. Паспорт у всех спрашивать?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Я хочу обратить внимание и приобрести приборы по обработке воздуха в помещении
Не возражаем.Приобретай.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Но вот пошли в магазин, например, видно, старушка, 65 или 75 лет - и она стоит в очереди, идет в кассу общую. Сделайте для таких людей отдельные кассы.
Старички в общей постоят))

Гость||

Это где же вы столпотворение в магазинах увидели??? Столпотворения в больницах и школах, причём устроенные неумными распоряжениями...

Гость||

А почему 65 отдельная касса а 64 нет... Бред сивой кобылы

Гость||

Вот-вот, мне вчера исполнилось 65, выгляжу моложе. Мне к умным или красивым????

Гость||

а отдельную страну для 65+ не придумали еще, где пенсии достойные и пенсионный возраст не более 55-60? Нет? Ну тогда ваши потуги, власть, тщетны, вы и так уже сделали жизнь пенсионеров невыносимой.

Гость||

Гость писал(a):

Вот-вот, мне вчера исполнилось 65, выгляжу моложе. Мне к умным или красивым????
В Израиль ...

Гость||

Ученые заговорили о новой мутации коронавируса, которая оказалась более заразной. Существующие меры предостережения станут неэффективными, отметили специалисты. Новый штамм подучил название D614G.

Измененный вирус сегодня активно распространяется в США. В Хьюстоне, к примеру, 99,9% исследуемых людей были заражены новым вариантом коронавируса.

Мутация привела к тому, что в вирусе увеличилось количество шипов, с помощью которых Covid-19 цепляется за клетки внутри организма человека. Таким образом, вирус получил больше шансов на существование в теле хозяина.

При заражении человек получает больше частиц вируса, чем ранее. Это означает, что лечение займет больше времени, а само заражение будет неминуемым. Радует только то, что симптомы по своей силе остались прежними. На прежнем уровне остался и уровень смертности от коронавируса.

Если вирус D614G заменит существующие штаммы, люди могут стать более уязвимыми. Контролировать эпидемию будет невозможно, привычные средства предотвращения заражения окажутся бесполезными.

Исследования проводились специалистами из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. Также изучением опасности D614G занимались в Университете Чикаго и Техасском университете в Остине.

Сегодня всех призывают носить маски в общественных местах и тщательно мыть руки. В скором будущем эти меры окажутся малоэффективными. Единственная надежна тогда будет на вакцину. К сожалению, в мире еще нет средства, безопасность и действие которого было полностью доказано.

Гость||

Чё творят

Гость||

я значит в 65 старушка, а он в 62 вроде того орел...

Гость||

Гость писал(a):

я значит в 65 старушка, а он в 62 вроде того орел...
Даже потоптать тебя сможет)))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он указал, что необходимо минимизировать риск заражения коронавирусом в транспорте
Что и маршрутки запилишь для 65 летних?

Гость||

Дурь ! В магазинах и так стараются если народу много, открывают кассу.Пожилым самим нужно не в час пик ходить.Рынок Депо суббота - полно пожилых, продавцы без масок.Магазин Магнит на Пионерской - торгующие бабушки.А кто у вас уборщицами и санитарками в больничках работает и в магазинах тоже.У нас не Италия и Испания , там в домах престарелых умирали.Наши умирают от бедности и плохой медицины! Помощь должна быть доступна таким людям, если им это нужно.А диабетики , собирающиеся у дверей эндокринолога за лекарствами и ловящие заразу.

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Имя: Гость
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