Магазинам рекомендовали сделать отдельные кассы для пензенцев 65+

30.09.2020 | 15:41

В среду, 30 сентября, на совещании в правительстве области губернатор Иван Белозерцев поднял вопрос о скоплении людей на кассах в супермаркетах.

Он указал, что необходимо минимизировать риск заражения коронавирусом в транспорте и торговых сетях.

«Многие в магазины приходят без масок. Это недопустимо! Я хочу обратить внимание и приобрести приборы по обработке воздуха в помещении. Например, Бессоновский район посещал и там увидел такую установку. Люди приходят в магазин и видят, что идет обеззараживание», - отметил Иван Белозерцев.

Глава региона добавил, что администрации торговых точек нужно предусмотреть выдачу защиты покупателям старше 65 лет, пришедшим без маски, и решить вопрос со столпотворением у касс.

«Нужно продумать отдельную кассу в крупных магазинах для посетителей такой возрастной группы. Люди такие должны находиться дома. Но вот пошли в магазин, например, видно, старушка, 65 или 75 лет - и она стоит в очереди, идет в кассу общую. Сделайте для таких людей отдельные кассы. Это позволит лучше соблюдать меры безопасности», - высказался губернатор.