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Общество

В Шемышейском районе сельчанин отхлестал сплетника по лицу

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Шемышейский суд наказал жителя с. Новый Мачим за нанесение побоев знакомому.

Августовским вечером 33-летний мужчина встретился с односельчанином на Лесной улице, где они начали выяснять отношения. Поводом для конфликта стали неприятные слухи, которые разносил о злоумышленнике потерпевший.

В какой-то момент непонимание между людьми достигло критической точки, и дальнейшие слова не имели смысла. Осознав это, обиженный сельчанин дал несколько болезненных пощечин автору нелестных отзывов.

Последний обратился в полицию. Дело дошло до суда.

Служители Фемиды наказали несдержанного мужчину штрафом в размере 5 000 рублей.

Ранее в Нижнеломовском районе 25-летний местный житель разобрался с тремя сплетниками с помощью травматического пистолета.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Вот негодник, взял и отхлестал

Имя: Гость
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