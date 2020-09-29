В Городищенском районе должнику не удалось спрятать КамАЗ

29.09.2020 | 08:29

В Городищенском районе организация, занимающаяся деревообработкой и поставкой материалов для изготовления мебели, лишилась единственной собственности, КамАЗа.

Фирма задолжала более 6 млн рублей налоговых сборов и стала объектом пристального внимания судебных приставов.

Служители закона сделали запросы в регистрирующие органы и обнаружили, что в собственности у организации есть только автомобиль КамАЗ 2012 года выпуска. Однако наложить арест на имущество никак не получалось. Руководитель фирмы, получая требования о предоставлении грузовика, отвечал, что машина находится в аренде у сельчанина из Никольского района.

«Полученная информация о том, что транспортное средство прибудет на территорию ООО в Городищенский район, позволила судебным приставам-исполнителям совместно с сотрудниками Госавтоинспекции задержать автомашину и обратить на нее взыскание. Автомобиль был изъят, опечатан и определен в закрытое помещение для хранения на территории должника», - рассказали в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Если коммерсант не погасит долг в ближайшее время, КамАЗ продадут.