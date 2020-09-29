Пензенских дачников, кидающих мусор на обочину, вновь поймали за руку

29.09.2020 | 09:23

В воскресенье, 27 сентября, сотрудники администрации Железнодорожного района и УМВД России по городу Пензе провели очередной рейд в районе Чемодановских дач.

В этом месте регулярно появляется стихийная свалка. Несмотря на то что отходы систематически вывозят, они появляются вновь и вновь. Пакеты, как правило, оставляют выезжающие в город дачники.

При этом каждое СНТ обязано оборудовать на своей территории контейнерные площадки для сбора твердых бытовых отходов.

Участники рейда за руку поймали нарушителей, которые, возвращаясь в город, оставляли мусор на обочине. На них составили протоколы по статье 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления).

Санкция статьи предусматривает для граждан штраф от 1 000 до 2 000 рублей, а при повторном нарушении - от 2 000 до 3 000 рублей. Сумму, с которой придется расстаться нарушителям, определяет суд.

Это не первый случай, когда дачников, выбрасывающих мусор на обочину, ловят с поличным. Так, 20 июня перед поворотом на М5 водитель Renault вышвырнул увесистый пакет прямо из машины вдобавок к уже лежавшим мешкам с мусором. Очевидец сообщил об этом порталу PenzaInform.ru.

22 августа участники рейда составили протоколы на таких же нарушителей природоохранного законодательства.

«Для предупреждения случаев захламления территорий подобные рейды будут продолжены на постоянной основе», - отметили в пресс-службе администрации Пензы.