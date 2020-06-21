Пассажир Renault не постеснялся выбросить из авто пакет с мусором

21.06.2020 | 10:51

В субботу, 20 июня, в рубрику «Автохамы» поступило сообщение от жителя Пензы по имени Сергей. Однако речь шла не о нарушении кем-то из водителей правил дорожного движения, а о неподобающем поведении пассажира авто.

«20 июня на дороге от чемодановских дач, перед поворотом на М5, из автомашины был выброшен пакет с мусором. На звуковые сигналы водитель не отреагировал и продолжил движение. А/м Renault, госномер М966ТВ/58», - написал Сергей.

На присланной им записи видно, как машина притормаживает, открывается пассажирская дверь и с дороги на обочину летит увесистый пакет. К слову, на обочине уже лежит несколько мешков с мусором, по-видимому оставленных нерадивыми дачниками.

В июле прошлого года пензенцы обсуждали «свинский поступок» пассажира «Лады-Гранты».

«Все ругают правительство. Интересно, это оно заставляет людей быть свиньями? Сегодня (29 июля 2019 года. - Прим. ред.) видела, как за рулем ехала женщина, рядом сидел мужчина, открыл окно и выбросил пластиковую бутылку, как будто это так и должно быть и это норма! Рядом парк, где гуляют дети, с другой стороны лес - красивая природа! Так хотелось поднять бутылку и кинуть в лобовое!» - высказалась тогда горожанка.

Большинство пользователей сошлись во мнении, что поступок действительно свинский, некоторые вспомнили случаи из своей жизни.