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Автохамы

Пассажир Renault не постеснялся выбросить из авто пакет с мусором

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В субботу, 20 июня, в рубрику «Автохамы» поступило сообщение от жителя Пензы по имени Сергей. Однако речь шла не о нарушении кем-то из водителей правил дорожного движения, а о неподобающем поведении пассажира авто.

«20 июня на дороге от чемодановских дач, перед поворотом на М5, из автомашины был выброшен пакет с мусором. На звуковые сигналы водитель не отреагировал и продолжил движение. А/м Renault, госномер М966ТВ/58», - написал Сергей.

На присланной им записи видно, как машина притормаживает, открывается пассажирская дверь и с дороги на обочину летит увесистый пакет. К слову, на обочине уже лежит несколько мешков с мусором, по-видимому оставленных нерадивыми дачниками.

В июле прошлого года пензенцы обсуждали «свинский поступок» пассажира «Лады-Гранты».

«Все ругают правительство. Интересно, это оно заставляет людей быть свиньями? Сегодня (29 июля 2019 года. - Прим. ред.) видела, как за рулем ехала женщина, рядом сидел мужчина, открыл окно и выбросил пластиковую бутылку, как будто это так и должно быть и это норма! Рядом парк, где гуляют дети, с другой стороны лес - красивая природа! Так хотелось поднять бутылку и кинуть в лобовое!» - высказалась тогда горожанка.

Большинство пользователей сошлись во мнении, что поступок действительно свинский, некоторые вспомнили случаи из своей жизни.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

да тут каждый второй водила такой. это выблядки 90-х, мразь на мрази

Гость||

Уважаемый редактор ПИ!Почему так много ошибок? Знаки препинания отсутствуют там, где они должны быть. Изложение такое, что читать невозможно. Какое нужно иметь образование, чтобы так писать?

Гость||

Избить, обоссать и бросить в канаву

Гость||

У нас у каждого дачного товарищества свои мусорные контейнеры,а эти может самые хитрожопые и не хотят оплачивать вывоз мусора?

Гость||

А у нас в подъезде ,на первом этаже ,мусор в пакетах частенько оставвляют.Чего удивляться...В стране нет ни одного мусороперерабатывающего производства,одни полигоны...Везде летают пластиковые пакеты,которые во многих странах запрещены.Всем пох...на экологию,а потом крокодильи слёзы льют когда онкология вылазит...

Гость||

ВотГость писал(a):

.В стране нет ни одного мусороперерабатывающего производства,одни полигоны...Везде летают пластиковые пакеты,которые во многих странах запрещены.Всем пох...на экологию,а потом крокодильи
Что, простите?

Имя: Гость
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