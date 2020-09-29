Пензенские статистики выяснили, сколько выявлено ЛОР-заболеваний

29.09.2020 | 17:54

Ко Дню отоларинголога, который отмечается в России 29 сентября, сотрудники Пензастата подготовили информацию о болезнях уха, горла и носа, которые лечат эти специалисты.

В Пензенской области в 2019 году было зафиксировано 6 007 случаев болезней уха и сосцевидного отростка. У детей в возрасте от рождения до 14 лет диагностировано 1 675 случаев заболевания наружного уха, в группе 15-17-летних подростков - 360, у совершеннолетних больных - 10 173 случая.

Среди ЛОР-заболеваний очень опасными считаются острые и хронические средние отиты, которые могут привести к полной потере слуха. В прошлом году среди подхвативших это заболевание впервые выявлено 1 903 ребенка младше 14 лет, 176 подростков 15-17 лет и 2 600 пациентов 18 лет и старше.

Среди впервые выявленных заболеваний верхних дыхательных путей широко распространены острые респираторные инфекции. Было выявлено 347 70 случаев, из которых 45 693 - острые ларингиты и трахеиты.

Также впервые было выявлено 466 случаев аллергических ринитов.

«Нередко к отоларингологам пациенты попадают уже с запущенными стадиями заболевания, поэтому докторам приходится не только лечить болезнь, но иногда и спасать пациентам жизнь. Не пренебрегайте своевременным обращением к ЛОР-врачам и не занимайтесь самолечением», - призывает начальник отдела статистики населения и здравоохранения Пензастата Анна Барышева.