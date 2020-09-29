Квартиры для переселенцев в Заводском районе готовят к показу

29.09.2020 | 12:49

Во вторник, 29 сентября, на совещании в администрации Пензы заммэра Магомед Агамагомедов рассказал о ходе строительства домов для переселенцев в Заводском районе.

В квартале улиц Беляева, Литейной, Ударной и Воровского планируется возвести два здания на 252 квартиры.

На первом строении специалисты сейчас занимаются фасадом, отделкой помещений, внутренним инженерным обеспечением. На втором - укладкой плитки в местах общего пользования, малярными работами. Параллельно ведется благоустройство прилегающей территории.

«Планируем к концу октября завершить предчистовую отделку и подготовить квартиры во втором строении к показу», - сообщил Магомед Агамагомедов.

Для навигации и удобства будущих новоселов квартиры промаркируют.

«Строительство двух домов идет по этапу 2019-2020 годов муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2019-2025 годы». В рамках данного этапа планируется переселить 433 человека, проживающих в 225 жилых помещениях площадью 5 205,45 кв. м. В программу вошли аварийные дома, признанные таковыми до 1 января 2017 года», - уточнили в пресс-службе администрации Пензы.