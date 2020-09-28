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Общество

В Пензе подвели итоги работы тренингового лагеря «Активация»

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В Пензенской области завершила свою работу «Активация» - выездная школа по развитию навыков, позволяющих повысить эффективность профессиональной деятельности.

Тренинговый лагерь на базе ДОЛ «Звездочка» действовал с 25 по 27 сентября и объединил представителей профсоюзных активов, молодежных парламентов, студенческих отрядов и добровольческих организаций.

«Целью проведения лагеря стало определение вектора дальнейшей совместной работы общественных организаций, занимающихся работой с молодежью», - отметил председатель молодежного парламента Андрей Сушков.

Более 100 активистов в течение трех дней слушали образовательные лекции, посещали мастер-классы, тренинги по личностному развитию, форсайт-сессию для выявления проблем студенчества.

В рамках «Диалогов на равных» состоялись встречи с известными людьми: парламентарием Яной Куприной, руководителем отдела криминалистики следственного управления Максимом Смирновым, актером Пензенского драмтеатра Владиславом Матюкиным, заместителем исполнительного директора «Квартала Луи» Ириной Смирновой.

Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин поблагодарил молодежь и за активную работу во время пандемии, и за подготовку к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Что касается нашего взаимодействия, с уверенностью скажу - нашей дружбы, могу еще раз подтвердить, что депутатский корпус, аппарат Законодательного собрания видят в вас серьезный, надежный кадровый резерв. Вы будущее Пензенской области. Уверен, заручившись поддержкой жителей региона, вы станете новыми, молодыми лицами Законодательного собрания», - отметил он.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото www.zspo.ru
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