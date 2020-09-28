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Общество

В Кузнецке снова проверят систему оповещения

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В пятницу, 2 октября, в Кузнецке вновь проверят работу системы оповещения. Также в этот день в городе проведут штабную тренировку по гражданской обороне.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на мероприятии оценят готовность органов управления и властей предупредить и ликвидировать чрезвычайную ситуацию, а также готовность гражданской обороны Кузнецка к действиям в условиях ЧП.

С этой целью в городе запустят электрические сирены.

Подобные тренировки и проверки в городе проходят регулярно. Так, звук сирен разбудил кузнечан ранним утром 12 апреля 2019 года. А в феврале горожан встревожили штабные учения, на которых сотрудники экстренных служб отрабатывали действия при обрушении зданий и сооружений.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото gorodkuzneck.ru
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Гость||

А к чему вы там готовитесь? В своём Кузнецке.

Гость||

БОМБОУБЕЖИЩА ПРОДАНЫ ИЛИ ЗАГАЖЕНЫ-ЗАБРОШЕНЫ.

Куды бечь?

Имя: Гость
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