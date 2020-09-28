В Кузнецке снова проверят систему оповещения

В пятницу, 2 октября, в Кузнецке вновь проверят работу системы оповещения. Также в этот день в городе проведут штабную тренировку по гражданской обороне.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, на мероприятии оценят готовность органов управления и властей предупредить и ликвидировать чрезвычайную ситуацию, а также готовность гражданской обороны Кузнецка к действиям в условиях ЧП.
С этой целью в городе запустят электрические сирены.
Подобные тренировки и проверки в городе проходят регулярно. Так, звук сирен разбудил кузнечан ранним утром 12 апреля 2019 года. А в феврале горожан встревожили штабные учения, на которых сотрудники экстренных служб отрабатывали действия при обрушении зданий и сооружений.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
А к чему вы там готовитесь? В своём Кузнецке.