В Кузнецке снова проверят систему оповещения

28.09.2020 | 08:39

В пятницу, 2 октября, в Кузнецке вновь проверят работу системы оповещения. Также в этот день в городе проведут штабную тренировку по гражданской обороне.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на мероприятии оценят готовность органов управления и властей предупредить и ликвидировать чрезвычайную ситуацию, а также готовность гражданской обороны Кузнецка к действиям в условиях ЧП.

С этой целью в городе запустят электрические сирены.

Подобные тренировки и проверки в городе проходят регулярно. Так, звук сирен разбудил кузнечан ранним утром 12 апреля 2019 года. А в феврале горожан встревожили штабные учения, на которых сотрудники экстренных служб отрабатывали действия при обрушении зданий и сооружений.