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Общество | Кузнечан встревожила тренировка по ликвидации последствий взрыва газа

14.02.2019|14:57
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«Ребятушки, кто знает что случилось в доме по ул. 60 лет ВЛКСМ, 8? Дом оцеплен, скорые, пожарные, МЧС…» - такой пост появился в группе «Подслушано в Кузнецке» в четверг, 14 февраля.

Часть комментаторов предположила, что это учения. Однако другие засомневались: «В жилом доме? Вряд ли. Может, правда что-то случилось?» «Жильцов через окна вытаскивают?» - сыпали они вопросами.

Тем не менее большинство участников обсуждения склонилась к мысли о том, что тревога была учебной.

Это мнение подтвердила пресс-служба администрации города: в Кузнецке прошла командно-штабная тренировка, на которой отрабатывались действия при обрушении зданий и сооружений.

По учебной версии, на третьем этаже дома произошел взрыв газа. На месте был развернут мобильный пункт, оснащенный связью. Сотрудники служб, участвующих в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, отработали навыки взаимодействия.

«Всего в штабной тренировке приняли участие 114 человек и 32 единицы техники», - добавили в пресс-службе мэрии Кузнецка.

Источник — фото: gorodkuzneck.ru
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