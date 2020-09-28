Стало известно еще о двух жертвах коронавируса в области

28.09.2020 | 19:19

В понедельник, 28 сентября, в региональном оперативном штабе сообщили о новых жертвах коронавирусной пневмонии.

Зарегистрирована смерть пензенца 1939 года рождения. Пациент страдал хроническими болезнями сердечно-сосудистой, дыхательной системы, а кроме того, у него был рак правого легкого. Также скончалась женщина 1966 года рождения. Сопутствующими заболеваниями у пензячки являлись гипертония, ожирение и сахарный диабет второго типа.

Общее число пензенцев, умерших от коронавируса, достигло 130. Возраст скончавшихся от 32 до 90 лет, почти все они имели хронические болезни.

За сутки медики выписали 74 пациента. С начала эпидемии выздоровело 8 800 жителей региона.

На 28 сентября в регионе выявили 10 696 случаев COVID-19, прирост новых пациентов за сутки составил 89.