Пензенцев приглашают бесплатно оценить здоровье своего сердца

28.09.2020 | 12:10

В здании пензенского автовокзала организуют «энерготочку» - место, где жители области смогут пройти медицинское обследование и оценить риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Акция, приуроченная ко Всемирному дню сердца, будет проходить со вторника, 29 сентября, по пятницу, 2 октября.

Специалисты измерят артериальное давление, индекс массы тела, уровень глюкозы и холестерина в крови. Акцент сделают на определении индивидуального сердечно-сосудистого риска. Кроме того, участники акции пройдут обследование на кардиовизоре, который сможет показать проблемы в состоянии сердца.

Желающие проверить свое здоровье смогут сделать это с 9:00 до 12:00.